Déi nei Ministesch fir Mobilitéit huet en Accord à l‘amiable mam Proprietär vum Terrain fonnt, iwwert deen e Stéck vun der Streck leeft.

De Staat hat 2021 decidéiert, dass den Terrain fir ëffentlech Zwecker kéint genotzt ginn. Dës Decisioun hat de Proprietär viru Geriicht kontestéiert. Elo ass de Sträit awer geléist, ouni musse viru Geriicht debattéiert ze ginn. Deemno kéinten d‘Aarbechten elo geschwënn ufänken, heescht et um Mëttwoch vum Mobilitéitsministere.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Yuriko Backes, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, annonce qu'un accord à l'amiable a été trouvé dans l'affaire opposant Olos Fund à l'État luxembourgeois relative à l'arrêté grand-ducal du 5 mars 2021 portant déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à la réalisation du pôle d'échange Howald et du réaménagement de la rue des Scillas.



Cet accord concerne l'affectation d'une partie de la parcelle n° 1302/6451 de la section A de Hesperange à la réalisation d'infrastructures de voirie et d'équipements publics dans le cadre de l'extension de la ligne de tramway vers la Cloche d'Or.



Par conséquent, le chantier relatif aux infrastructures du tram permettant sa traversée à deux voies à l'endroit de la gare de Howald pourra débuter à brève échéance. Pour les usagers du tram, ce dédoublement des voies assurera une augmentation de la cadence du tram entre la Cloche d'Or et Bonnevoie.