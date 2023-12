D'USA plangen déi éischt Streck fir en TGV an der Geschicht vum Land ze bauen.

Dat sot den US-President Joe Biden e Freideg bei enger Visitt zu Las Vegas. D'USA wéilten dee "séiersten, séchersten a gréngste Schinneverkéier op der Welt" kréien.

D'Zich vun der Brightline West sollen déi 350 Kilometer tëscht Las Vegas am Bundesstaat Nevada an dem Groussraum Los Angeles am Bundesstaat Kalifornien an zwou Stonnen an 10 Minutte packen. Domat solle si duebel sou séier si wéi mam Auto.

D'Regierung wëll fir de Projet bis zu 3 Milliarden Dollar, ëmgerechent 2,8 Milliarden Euro, investéieren. Fäerdeg ginn soll d'Streck 2028 an domat och rechtzäiteg fir d'Olympesch Summerspiller zu Los Angeles am selwechte Joer. Erwaart gi bis zu 11 Millioune Passagéier d'Joer.

Och tëscht Los Angeles a San Francisco ass en TGV geplangt. Dee Projet gouf ëmmer nees no hanne geréckelt an d'Käschten heefe sech zanterhier explosiounsaarteg. Dëse Projet soll lo och mat 3 Milliarden Dollar virubruecht ginn.

Insgesamt huet de Biden e Freideg Moyenen an Héicht vun 8,2 Milliarden Dollar fir 10 wichteg Bunnprojeten an den USA presentéiert. D'Sue stamen aus engem 2021 vum Kongress decidéierten Infrastrukturpak, deen am Ganze 66 Milliarden Dollar fir den Zuchverkéier virgesäit.

Den Ament si Passagéierzich an de USA lues an nawell dacks onreegelméisseg. Iwwer Joerzéngte gouf virun allem den Autoen an dem Fluchverkéier de Virrang gelooss. Am Kampf géint de Klimawandel wëll d'US-Regierung, dass sech dat ännert a sech d'Zuel vun Zuchpassagéier bis 2040 verduebelt.