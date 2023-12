Am Kader vum Update vun elektroneschen Equipement am Tunnel Markusbierg, wäert dëse vum 16. um 8 Auer bis de 17. Dezember um 16 Auer gespaart ginn.

D'Deviatioun a Richtung Däitschland leeft iwwert d'Sortie Munneref , d'N16, d'N2, d'N10 an erëm erop um Echangeur Schengen. A Richtung Péiteng fiert ee Schengen eraus iwwer d'N10, d'N2 an d'N13, fir zu Helleng erëm op d'A13 zu kommen.

Weider Detailer am Schreiwes

Fermeture du tunnel Markusberg sur l’autoroute A13 (16-17.12.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre du chantier relatif à la mise à niveau des équipements électromécaniques d'automatisation et de communication vers le CITA, le tunnel Markusberg sur l’autoroute A13 sera fermée dans les deux directions du samedi 16 décembre à 8 heures jusqu’au dimanche 17 décembre à 16 heures.

Le trafic en provenance de l’autoroute A13 et en direction de l’Allemagne sera dévié via l’échangeur Mondorf, la N16, la N2, la N10 et l’échangeur Schengen.

Le trafic en provenance de l’autoroute A13 et en direction de Pétange sera dévié via l’échangeur Schengen, la N10, la N2, la N13 et l’échangeur Hellange.