Munch Automobilist wäert an den nächsten Deeg nawell staunen, wann e Protokoll an der Bréifkëscht läit, wéinst ze héijer Vitess am Tunnel Grouft.

Do war d'Vitess nämlech vun 90 op 70 Stonnekilometer erofgesat ginn. Wien dat Signalement iwwersinn huet, dee gouf mat grousser Warscheinlechkeet geblëtzt, well och de Radar sech der Vitesslimitatioun upasst. En Donneschdeg de Moien war et eng technesch Stéierung un de Waasserversuergungsanlagen, déi den Interventiounsservice vum CGDIS op de Plang geruff huet. D'Aarbechter sinn de Moment och op der Plaz, fir de Problem ze behiewen. Et ass aktuell net virgesinn, den Tunnel ganz ze spären, heescht et nach an engem Schreiwes. Communiqué vu Ponts et Chaussées Défaut technique dans le tunnel Grouft (A7): fermeture d'une voie de circulation, limitation de la vitesse maximale autorisée à 70 km/h (14.12.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chausséesAu cours de la matinée du 14 décembre 2023, un défaut technique concernant les installations d'alimentation en eau a été constaté dans le tunnel Grouft. Les services du CGDIS ont été informés et les services d'intervention technique sont actuellement sur place afin de procéder à la résolution du problème. Par mesure de sécurité, une voie de circulation a été barrée et la vitesse maximale autorisée a été limitée à 70 km/h. Ces mesures seront supprimées le plus rapidement possible. Une fermeture complète du tunnel n'est pas envisagée à l'heure actuelle. Les usagers sont priés de respecter dans tous les cas les restrictions de circulation et de se conformer aux indications du personnel d'intervention sur place.