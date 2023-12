Um Mëtternuecht klammen d'Präisser op der Pompel

De 95er Bensinn gëtt 2,4 Cent méi deier a kascht da vun e Mëttwoch un nach 1,460 Euro de Liter. Beim Diesel ass et esouguer e Plus vun 3,7 Cent op dann 1,499 Euro de Liter.

Beim schwiefelaarme Masutt (50ppm) ass et eng Hausse vun 3 Cent de Liter op dann 0,950 Euro an de schwiefelfräie Masutt (10ppm) klëmmt op 0,955 Euro de Liter, e Plus vun 3,8 Cent.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck