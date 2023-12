Opgrond vun engem Probleem mat der Infrastruktur sinn eng Partie Zich déi duerch den Eurotunnel tëscht Frankräich an England fueren annuléiert.

Dat deelt d'Bedreiwerfirma vum Eurotunnel "Eurostar" op hirem Internetsite mat. Op d'mannst 14 Zich wäerten um Samschdeg net fueren.

Der Noriichtenagence AFP no, wäerten iwwert de ganze Silvester-Weekend dausende Leit vun dësen Annulatioune betraff sinn. Wéi et iwwerdeems vun der brittescher Noriichtenagence PA heescht, wier eng Iwwerschwemmung wéinst dem Reen an engem Tunnel am Süde vun England de Grond fir d'Annulatiounen.

Fir déi nächst Deeg gëtt iwwerdeems mat nach méi staarkem Reen an England gerechent.