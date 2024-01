Dat huet och deels Auswierkungen op d’Zuchlinnen tëscht Metz, respektiv Thionville a Lëtzebuerg.

Eenzel Zich sinn de Moie scho komplett gestrach, nämlech 6 Stéck der SNCF no, anerer fueren am Laf vum Dag just deels.

Dat gëllt och nach fir d’Zich den Owend.

Offiziell dauert d’Streik-Aktioun, déi sech duerch de ganzen Grand-Est zitt, bis muer de Moien.

Ausléiser fir de Streik sinn Onstëmmegkeeten iwwert d’Loun-Politik an d’Aarbechtskonditiounen op der franséischer Bunn.

Op cfl.lu kann ee sech informéieren.