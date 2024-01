Um Mëtternuecht klammen d'Präisser op der Pompel.

Beim Diesel ass et e Plus vun 2,2 Cent op dann 1,509 Euro de Liter.

Beim schwiefelaarme Masutt (50ppm) ass et eng Hausse vun 2,3 Cent de Liter op dann 0,967 Euro an de schwiefelfräie Masutt (10ppm) klëmmt op 0,966 Euro de Liter, e Plus vun 2,4 Cent.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck