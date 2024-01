Wéi d'CFL an engem Communiqué matdeelen, ginn et an der Nuecht vum 23. op de 24. Januar Maintenanceaarbechten tëscht der Stad a Bartreng.

Dowéinst wäert och vun 20.35 Auer en Dënschdeg bis 4.30 Auer e Mëttwoch keen Zuch a béid Richtungen tëscht den zwou Gare fueren. Fir d'Zich aus Richtung Arel wäert Bartreng d'Endstatioun sinn. Weider heescht et, datt och nach méi spéit wärend der Zäit, wou d'Aarbechte lafen, vereenzelt Zich kéinten ausfalen. An der Nuecht op e Mëttwoch ginn dann awer Ersatzbusser agesat, dat vun 20h20 Auer un, wann een op der Stater Gare fortfiert, a vun 20h49 un, wann ee vu Bartreng aus ënnerwee ass. Links PDF: D'Schreiwes vun den CFL