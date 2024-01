E Streik an engem vun den Nopeschlänner bedeit fir d‘CFL e gréisseren Opwand, fir sech dorobber anzestellen.

Am Fall vum Streik vun der GDL an Däitschland vun e Mëttwoch bis e Méindeg passéiere keng Zich méi déi Lëtzebuergesch-Däitsch Grenz. D‘Streck tëscht Waasserbëlleg an der Stad muss awer weider assuréiert ginn. Dat stellt déi Responsabel vun den CFL virun eng ganz Rei vun Erausfuerderung. Dorënner déi vun der Organisatioun vun den Zich selwer, also de Lokomotiven a Waggonen, déi mussen zur richteger Zäit op der richteger Gare sinn, wéi den Tom Ewert vun den CFL erkläert. "Mir musse kucken, dass mir déi ganz Planung esou organiséieren, dass mir déi Zich hunn, déi méi brauchen, fir Lëtzebuerg-Waasserbëlleg ze fueren. Dat ass eng ganz Ëmgestaltung, déi mir musse maachen. A mir musse gläichzäiteg kucken, dass mir esou fueren, dass mir net op ee Mol esou vill Zich an der Gare Waasserbëlleg hunn, dass mir do net méi fortkommen.“

Eng weider Contrainte ass d‘Personal. Op de Linnen, déi d‘Grenz passéieren, schaffen d‘CFL enk mat der däitscher Bunn zesummen. Ganz dacks fueren zum Beispill däitsch Maschinisten op Lëtzebuerger Zich. Aktuell fueren dowéinst och nëmmen nach 2 Zich an der Stonn tëscht Waasserbëlleg an der Stad amplaz 3.

Wann Zich wéinst engem Streik ausfalen, huet dat och en Impakt op d‘Statistik vun de Retarden. Well all Zuch, deen geplangt ass an net fiert, ass onpünktlech. A Pünktlechkeet ass bekanntlech e wichtege Qualitéitscritère, deen um Enn esouguer finanziell Auswierkunge kann hunn.

"Mir hunn Ziler mat der Lëtzebuerger Regierung ausgemaach am Kader vum Contrat de service public. Wa mir do manner pünktlech sinn, kann dat och heeschen, dass mir dee Moment effektiv manner Sue kréie vum Staat.“

Eng weider Erausfuerderung ass d‘Kommunikatioun. D‘Informatioune mussen net nëmmen op de Garen an de Quaien affichéiert ginn, mä och um Internetsite an an der Sichfunktioun vun Zuch-Horairen. Derbäi kommen Duerchsoen an den Zich an d‘Kommunikatioun iwwer d‘Press.

Ersatzbusser ginn et iwwerdeems keng. Ass de Streik bis eriwwer, da brauchen d‘CFL ongeféier 3 Stonne bis de Betrib erëm normal leeft.