Vill Beweegung um Autosmarché: kleng Garagiste ginn op, wärend ëmmer méi Autoe vu groussen Distributeure verkaaft ginn. Wéi kënnt et zu dësem Phenomeen?

D'lescht Joer huet Autopolis d'Ford-Konzessioun vun de Garagë Pirsch a Collé iwwerholl, an de Garage Deltgen huet Toyota u CarAvenue verluer. Mee och schonn déi Jore virdru sinn hei am Land bekannten Traditiounsbetriber wéi Etoile Garage, Rodenbourg, Lentz oder GGL verschwonnen. Et kann ee vun engem reegelrechten Trend schwätzen: kleng Betriber verschwannen, grouss Distributeuren iwwerhuele Maartundeeler.

Och wann et keng offiziell Chiffere ginn, kann een dovunner ausgoen, dass e Grappvoll Händler wéi Losch, Autopolis, Merbag, CarAvenue a Bilia mëttlerweil iwwert d'Hallschent vum Lëtzebuerg Neiwon-Geschäft ausmaachen. Et fält op, dass déi meescht grouss Händler aus dem Ausland kommen, respektiv auslännesch Investisseuren hunn. De ganzen europäeschen Autosmarché steet nämlech massiv ënner Drock. Et gëtt e grousse Verdrängungswettbewerb.

Schold dorunner ass – plakativ formuléiert – den Elektroauto. Well d’Constructeure Milliarden an d’Elektromobilitéit investéiere mussen, probéiere se op anere Plaze massiv ze spueren. Esou gëtt d’Zuel vun den Distributiounspartner massiv reduzéiert. Och d’Margë fir d’Händler ginn erof. Gläichzäiteg fuerderen d’Constructeuren ëmmer méi Investissementer vun den Händler. Dat kënne grouss Konzerner besser stemme wéi e klenge lokale Betrib.

Manner Händler heescht manner Konkurrenz, an dat heescht fir d’Clienten, dass se manner gutt verhandele kënnen. Souwisou wëlle vill Autosmarken de bekannte Remise-System ënnerbannen an éischter mat fixe Präisser operéieren. Och déi Politik léisst sech besser mat e puer grousse wéi mat ville klenge Partner duerchsetzen.

An Zukunft bestelle mir eisen neien Auto warscheinlech souwisou online, direkt beim Constructeur, ouni Händler dertëschent. Tesla huet et virgemaach, vill Marken experimentéiere mat deem System. Esou kréie si nach méi Kontroll iwwert de Verkaf vun hire Produiten, a kënnen d’Käschten nach besser geréieren.