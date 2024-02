Iwwer 8.000 Leit haten d'Petitioun vum Eric Derume ënnerschriwwen.

D'Autoen, wéi mir se haut kennen, wäert et 2035 net méi ginn. Déi grouss Autosproduzenten hu schonn decidéiert iwwert déi nächst Joren de Verbrennermotor an d'Pensioun ze schécken. Eng Petitioun vum Eric Derume fuerdert d'Stoppe vum Verbrennerverbuet.

Mat knapp 8.200 Signature gouf de Sujet um Donneschdeg an der Chamber debattéiert.

Fir de Petitionär ass kloer: d‘Elektromobilitéit iwwerlieft just duerch mëtschgieweg Subventioune vum Staat. D'Elektromobilitéit ewéi se vum europäesche Green-Deal promouvéiert gëtt, wier an en Deel vun der Léisung am Kampf géint d'Klimakris. D'Kritik vum Petitionär Eric Derume a a senger Ënnerstëtzung an der Chamber, dem Christian Schubert, geet awer ëm d'Aart a Weis ewéi Decisioun geholl ginn ass.

"Dës Petitioun huet voll ageschloen. Net well jidderee géint d'Virdeeler vun der Elektromobilitéit an de Voll-Elektroautoen ass," erkläert den Eric Derume. "Mee éischter well d'Leit d'Gefill hunn, datt d'Schwächte vun E-Autoen, déi et reell gëtt, vun der Politik ignoréiert ginn an d‘Bierger virun e Fait accompli gesat ginn."

Et fuerdert een déi technologesch Fräiheet. D'Fërderung vu relativ propperen Alternativen ewéi dem Hybrid an de syntheeteschen E-Fuels, déi Klimaziler och erreeche kéinten a virum allem e gesellschaftleche Konsens, esou de Christian Schubert.

"Et gi Leit, déi pro Bensinner sinn. An et ginn déi, déi pro Voll-Elektroauto sinn. Dat wëlle mir awer net. Et gi Kompromësser, déi sech scho längst an der Welt bewäert hunn. Notamment an den USA, Südkorea an a Japan."

An dëse Länner gëtt aktuell virun allem de Prinzip vum Hybrid promouvéiert. Zanter dem leschte Joer ass allerdéngs China de weltwäit gréissten Auto-Exportateur mat knapp 5 Milliounen Gefierer an iwwerhëlt domat fir déi éischte Kéier Japan. De Grond: eng héich subventionéiert Produktioun an déi wäit entwéckelt E-Auto-Technologie. Op EU-Parlament Niveau ass ee sech gréisstendeels eens, datt een ze laang bei der Zukunftsentwécklung vun der europäeschen Autosproduktioun geschlof huet, erkläert de Maros Sefcovic, Vize-President vun der Europäescher Kommissioun, responsabel fir de Green Deal an engem rezenten Interview an den tschechesche Medien. De Verbuet vun neie Verbrennungsmotoren no 2035 wier néideg, fir déi lokal Industrie ze guidéieren.

"Mir dierfen net den Zuch verpassen, deen eis an déi elektresch Zukunft bréngt. Verschidden Hesitatiounen aus de leschte Jore sinn de Grond firwat mer elo mussen hannert Länner ewéi China hannedru lafen, wann et ëm Produktioun vu Batterië geet an dem Export vun elektreschen Autoen. Mee mir ginn eis Bescht, fir do nees dohannert ze kommen."

2026 steet eng "Mise en Revision" un – deen Ament gëtt gekuckt wou een EU-wäit mat den Infrastrukturen drun ass an ob den Datum vun 2035 fir de Verbuet vun neie Verbrennermotoren nach realistesch ass. An der Chamber stellt sech d‘Majoritéit vun de Parteien, ausser den adr, wärend dem Petitiounsdebat hannert d'Decisioun vu Stroossbuerg. Esou zum Deel och den CSV-Deputéierten an Ex-EU-Deputéierte Christophe Hansen.

"Dir sot Politik hätt sech hei net anzemëschen. Et wier eng Decisioun vum Marché. Mir hunn awer Klimaziler déi mer mussen erfëllen, an do musse mer verschidden Hiewelen a Beweegung setzen."

D’Transportministesch verweist am Debat op déi 11 Joer, déi nach fir d’Transitioun bis zum Verbuet bleiwen. An duerno géif de Verbrenner, deen nach op der Strooss fiert, jo net einfach verschwannen.

De Meris Sehovic, Deputéiert bei déi gréng schwätzt vun enger Ënnerstëtzung fir d’Industrie.

"Dowéinst ass déi dote Legislatioun och Industrie-politesch ze kucken. Et ass e Signal un d'Industrie – e kloert Signal vun der Politik an der Gesellschaft – a wéi eng Richtung et an Zukunft soll goen. Fir, datt mer sécher stellen, datt déi europäesch Industrie den Zuch net verpasst.“

Nom Debat huet d'Chamber sech als Zil gesat, déi nächst Méint besser iwwert de Sujet ze informéieren. D'Decisioun am Kader vum Green-Deal vun 2021 wier nämlech net "einfach" e Verbuet – ma eng progressiv Evolutioun, déi jidderee mat u Bord soll huelen.