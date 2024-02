No engem zeréckhalenden 2023 hunn d'Cliente sech dëst Joer nees méi bei de Concessionnaire gewisen. Méi vas-et-viens – a virun allem méi Commanden.

No zwou Woche goung dëse Weekend den Autosfestival op en Enn. De Client geet generell manner a Garagen an informéiert sech online virum Kaf vum neie Gefier. An awer goung d'Zuel u Visiteuren dëst Joer bei enger Rei Concessionnairen nees an d'Luucht. Dat mat engem gudde Resultat, erkläert de President vun der Fedamo, de Philippe Mersch:

"Am Endeffekt awer zielt dat, wat um Pabeier ass, also de Bon de Commande. Souwäit ech héieren hunn, wieren d'Garagisten do ganz zefridden. Riets geet vu bis zu 10 Prozent méi, ewéi d'lescht Joer."

Zanter 60 Joer gëtt et den Autosfestival elo schonns zu Lëtzebuerg. Traditionell och am Februar. De Grond: Den Autossalon an der Belsch. Vill Autoen, déi zu Lëtzebuerg verkaf ginn, kommen aus dem Nopeschland eriwwer. Dem Impakt vum Festival zu Lëtzebuerg ass enorm.

"Wann ech dat mat anere Länner vergläichen, wou zwar och vill Autoen am Fréijoer verkaf ginn, gëtt zu Lëtzebuerg einfach méi verkaf,” esou de Rainer Mayer, Gerant Autosgarage zu Miersch. "Den Impakt vum Autosfestival mat deene gudde Konditiounen, déi mer hei zu Lëtzebuerg wärend deene puer Wochen hunn, gëtt eise Push. Wärend den éischten 2 Méint vum Joer verkafe mer tëscht 30 a 35 Prozent vun eisen Autoen.“

Beim Elektro trennen sech d‘Gemidder weiderhin. D'Zuel u Verkeef geet awer weider stabil erop. De Grond ass hei virun allem eng Gamme, déi bei deene meeschte Marken iwwert déi lescht 12 Méint immens séier wiisst. Den Giovanni Ladener, Verkeefer vun Elektro-Autoen op der Cloche d'Or, sëtzt op Stabilitéit.

"Et geet erop. Reegelméisseg a konstant. An et ass dat, wat gutt ass. Mir gesinn e Progrès. Virun allem bei Premium-Autoen. Et geet Träpplek fir Träpplek weider biergop – besonnesch um europäesche Marché."

Op 2024 elo awer de grousse E-Auto Duerchbroch gëtt, bléift awer onwarscheinlech, esou vill Garagisten. De Privat-Client freet och ëmmer méi nom operationelle Leasing. An anere Wieder - e lount säin Auto. De Philippe Mersch: "Dat ass eng Solutioun, déi ëmmer méi Leit intresséiert, well do och all Käschten an enger Mensualitéit dra sinn. An et hëlt d‘Angscht bei der Fro, ob Technik an e puer Joer nach gutt ass oder net.“

Fir déi, déi sech Ugangs dës Joers dann näischt Neies gënne wollten, fir déi gëtt et Ugangs Juni um Occasiounsfestival d'Chance, nach mol e puer Euro um Gefier ze spueren.