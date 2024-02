Stau an Zéifloss, dat ass d'Realitéit vu sëllege Frontalieren aus Frankräich, déi dagdeeglech op Lëtzebuerg schaffe kommen.

Op hirer Streck verléieren d'Leit vun hannert der Grenz net just vill Zäit, mä och Nerven. 68.000 Gefierer fueren all Dag iwwer d’Grenz an de Grand-Duché eran. An e puer Joer sollen et der 100.000 sinn. Erliichterung hätt ee sech do erwaart iwwer d'Nouvelle, datt an der Géigend vun Diddenuewen mat der A31 bis eng Ofkierzung gebaut soll ginn. Ma de Géigendeel ass de Fall. Awunner a Pendler ginn op d'Barrikaden.

Diddenuewen soll entlaascht ginn duerch eng Ëmgeeungsstrooss am Westen. "A31bis" heescht déi geplangten zweespuereg Autobunn, och bekannt als Variant F4, fir déi sech déi franséisch Regierung am Dezember decidéiert huet. Si soll de Verkéier duerch en Tunnel ënner der 12.000 Awunner Uertschaft Florange erduerchféieren. An iwwer Thionville un d’A31 ugebonne ginn.

"Le contournement de Thionville est simplement un déplacement d’autoroute", esou de Constat vun der Sophie Delvo vum Collectif "Non à l’A31bis" D’Leit géife mengen, et wär eng zweet Autobunn, iwwer déi se relativ séier an de Grand-Duché kéimen. Mä dat wär guer net de Fall. D’Autobunn, déi bis ewell duerch Diddenuewen gefuer wär, géif einfach nëmme verréckelt ginn.

Am Süde vu Florange tëscht zwou relativ nei Citéë soll d’Entrée vum Autobunnstunnel hikommen. 28.000 Gefierer, dorënner 3.400 Camionen, sollen hei all Dag doduerchfueren. Vill Kaméidi fir um Enn just e puer Minutten ze gewannen. Et wär e Skandal, beklot sech och de Roland Sebben, e besuergten Awunner

Op der Héicht vum Château de Bétange mat sengem iwwer 65 Hektar groussem Park - alle béid als historesch Monumenter klasséiert - soll d’Autobunn nees erauskommen. De Park ass zugläich gréng Long a Biodiversitéitsreserve an engem vun de polluéiertsten Däller a ganz Frankräich. De Choix vum Tracé wär eng Katastroph, seet d'Besëtzerin Fanny Aymer.

Geplangte Peage wäert e Frontalier 2.000 Euro d'Joer kaschten

An den Ae vun de Géigner wäert d’A31bis géint den Trafic net vill hëllefen. D'Stauen zu de Spëtzenzäite géife sech méi am Norde virun der Lëtzebuerger Grenz forméieren. Do soll d'Autobunn jo och op franséischer Säit op dräi Bunnen ausgebaut ginn. Ma wat den Ierger nach méi grouss mécht, ass de geplangte Peage op dëser Streck.

"Cela va en plus rendre l’A31, qui est gratuite aujourd’hui et qui a déjà été payée par le contribuable, ça va la rendre payante. Donc c’est un projet qui est inacceptable à différents points de vues”, kritiséiert d’Charlotte Leduc, Deputéiert vun der 3ème Circonscription de Moselle.

Den Ament léich de Präis bei 4 Euro fir den Aller. Fir eng Persoun, déi 5 Deeg an der Woch zu Lëtzebuerg schafft, géifen dat am Joer 2.000 Euro Käschte just fir d’Autobunn ausmaachen, rechent d’Sophie Delvo aus.

Ween de Peage evitéiere wéilt, géif da Schläichweeër fueren, esou d’Suerg. Domadder wären och weiderhin vill aner Verkéiersachsen aus der Géigend belaascht. Virop wann ee weess, datt Projektiounen no an Zukunft nach vill méi Frontalieren aus Frankräich an de Grand-Duché wäerte schaffe kommen. De Projet soll an 10 Joer ëmgesat sinn. Fir franséisch Frontalieren dierft schaffen zu Lëtzebuerg doduerch manner attraktiv ginn.