An der Chamber-Kommissioun vun den Travaux Publics goung et en Donneschdeg ëm de de Budget, fir de Stroossereseau um Ban de Gasperich fäerdegzestellen.

Wéi déi zoustänneg Ministesch Yuriko Backes den Deputéierten erkläert huet, wäert d'Finalisatioun vum Boulevard Kockelscheier a vum Boulevard Raiffeisen 6,5 Milliounen Euro méi deier ginn, ewéi initial geplangt.

Dat géif der Ministesch no haaptsächlech un 3 Facteure leien: Dem Tram, dee misst an d'Stroosebild integréiert ginn, Zousaz Aarbechten fir eng Vëlospist a weider Trottoiren ze bauen an der TVA, déi vu 15 nees op 17 Prozent geklommen ass.

Wéi de Projet viru 14 Joer gestëmmt gouf, waren insgesamt 73 Milliounen Euro ageplangt.