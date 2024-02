Aktuell ass et verbueden, fir am Stau mam Motorrad tëscht de Fuerspueren erduerch ze fueren, fir esou besser weider ze kommen.

Bei eise franséischen a belschen Noperen ass een do liicht manner streng a plazeweis ass et do erlaabt. D'Lëtzebuerger Regierung ass aktuell amgaangen déi positiv an negativ Punkte géinteneen ofzeweisen.

Um Site vun der Police kann een noliesen:

"En cas de ralentissement du trafic, ne dépassez pas les files de voitures à l’aveuglette."

"Ne dépassez pas dans les embouteillages sur l’autoroute."

Wann ee Motocyclist am ZickZack tëscht den Autoen erduerch fiert wärend engem Stau, da gëtt dat als "riets iwwerhuelen" ugesinn a misst mat engem Protokoll vu 74 Euro bestrooft ginn. A verschiddene Fäll kéint och en "excès de vitesse" oder eng "conduite dangereuse" zeréckbehale ginn.

An der Realitéit gesäit een all Dag am Stroosseverkéier, dass kaum ee Motocyclist sech un de Code de la route hält, wat déi Situatiounen am Stau ugeet.

Zu Lëtzebuerg gëtt scho mol laang driwwer nogeduecht, et eventuell ze erlaben. Am Joer 2017 krut eng Petitioun an deem Sënn bannent enger Woch iwwer 1.000 Ënnerschrëften. Et wollt een dunn awer ofwaarden, wéi d'Erfarungen a Frankräich sinn, an 2020 gouf et dunn en negativen Avis, fir d'Zirkulatioun tëscht de Fuerspueren.

Am Joer 2022 gouf eng nei Etüd an Optrag ginn, déi dann elo soll fäerdeg sinn, wéi d'Kolleege vun rtlinfos.lu gewuer goufen. Hiren Informatiounen no géif et dann aktuell och dobäi bleiwen, dass et verbuede bleift. Et wier een amgaangen d'pro- a kontra-Argumenter z'analyséieren, fir ze entscheeden, ob een et an Zukunft erlaabt. Deemno musse sech d'Motocyclisten nach e bësse gedëllegen.

De ganzen Artikel kënnt dir bei de Kolleege vun rtlinfos noliesen, an do och bei hirer Ëmfro matmaachen, ob dir dofir oder dogéint sidd, fir de Motocyclisten et ze erlaben, am Stau tëscht den Autoe laanschtzefueren.