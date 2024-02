Méi genee soll d'"Mise en danger de la vie d'autrui" der Sécurité Routière no méi héich bestrooft ginn, wat an der aktueller Gesetzgebung net ginn ass.

D'Assemblée générale a Frankräich huet e Gesetz gestëmmt, dat den "Homicide routier" strofbar mécht, also wann een e Verkéiersaccident verursaacht an dobäi Mënschen ëm d'Liewe kommen. D'Sécurité Routière zu Lëtzebuerg wëll net sou wäit goen, mee mécht sech éischter staark fir "d'Mise en danger de la vie d'autrui" ze bestrofen. A Frankräich gëtt esou e Gesetz scho méi laang applizéiert. Zu Lëtzebuerg ass en entspriechende Projet de loi zënter 2017 um Instanzewee.

Konkret wënscht sech d'Sécurité Routière, datt präventiv méi héich Strofe kënne gesprach ginn, am Fall wou Leit duerch hiert Behuelen aner Mënscheliewen op d'Spill setzen. Aktuell géif d'Gesetzgebung dat net hierginn, erkläert de Paul Hammelmann, President vun der Sécurité Routière:

"Mir hu keng aner Handhab, wéi Homicide oder Coups et blessures involontaires. Or, mir sinn der Meenung, datt een, dee sech bewosst duerch iwwerdriwwenen Alkoholkonsum oder Drogen oder duerch iwwerdriwwen héich Vitess, datt deen dat net méi involontaire mécht. Dee mécht dat bewosst an deen ass sech dee Moment bewosst, datt en aner Mënscheliewen a Gefor ka bréngen an dofir hätte mer gären en Text, deen dat och per se strofbar mécht."

Heimat géif net d'Allgemengheet viséiert ginn, also Leit, déi mol liicht géint d'Verkéiersreegele géife verstoussen, mee wierklech déi, déi bewosst iwwerdreiwen. D'Strofen, déi am Gesetzprojet 7204 virgesi sinn, belafe sech op bis zu 3 Joer Prisong a maximal 5.000 Euro Geldstrof.

Viru Jore gouf de Projet de loi schonn, souwuel vum Staatsrot, wéi och de Justizautoritéiten aviséiert, woubäi eng Rei Problemer am Text opgeworf goufen - haaptsächlech Bedenke wéinst der Rechtsonsécherheet. Vum Justizministère heescht et, déi nei Regierung géif den Text nach eng Kéier analyséieren a kucken, wéi een an deem Dossier kéint virukommen.