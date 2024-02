En Donneschdeg am Nomëtteg gëtt et gréisser Probleemer fir d'Servicer am ëffentleche Verkéier per Telefon ze erreechen.

Op Grond vun technesche Probleemer ass et den Ament net méiglech, de mobilitéit.lu Call Center, d'Adapto- a Mobibus-Servicer, wéi och déi ganz Verwaltung vum ëffentleche Verkéier per Telefon ze erreechen. Wéi et an engem offizielle Schreiwes heescht, géingen déi technesch Servicer den Ament un enger Léisung fir de Probleem schaffen.