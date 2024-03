Am Grenzverkéier op der Bunnstreck tëscht Lëtzebuerg an Däitschland ass vun e Mëttwoch bis e Freideg mat Stéierungen ze rechnen.

Dat deelen d'CFL an engem Communiqué mat. Grond dofir ass de Streik vum Eisebunner-Syndikat GDL an Däitschland. Schonns e Mëttwoch den Owend fale véier Zich aus, dat a Richtung Wittlich an a Richtung Tréier. D'Departe vun 19.10 an 20.10 a Richtung Wittlich an déi vun 22.33 an 23.33 Auer a Richtung Tréier wiere suppriméiert ginn, deelen d'CFL mat.

Och en Donneschdeg an e Freideg wäert den Zuchtrafic perturbéiert sinn. Vun e Samschdeg u soll sech d'Situatioun nees normaliséieren.

Weider Infoe fannt Dir op www.cfl.lu.

Offiziellt Schreiwes

Madame, Monsieur,

En raison d’un mouvement de grève mené à l’initiative du syndicat allemand GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer), le trafic ferroviaire sera perturbé en direction et à destination de l’Allemagne entre le 6 et le 8 mars 2024.

Le 6 mars 2024 :

Les premières incidences sur le trafic ferroviaire vers l’Allemagne sont à prévoir dès ce soir, 6 mars 2024. Quatre trains seront supprimés au départ de Luxembourg : Luxembourg - Wittlich (départs à 19h10 et 20h10) et Luxembourg - Trèves (départs à 22h33 et 23h33).

Le 7 et 8 mars 2024 :

Les trains régionaux (trains RB), y compris les trains à destination de Wittlich, ne circuleront qu’entre Luxembourg et Wasserbillig.

Les trains régionaux express (trains RE) en direction de Coblence/Düsseldorf continueront à circuler entre Luxembourg et Trèves.

La reprise du trafic normal est prévue le 9 mars 2024 mais de légères perturbations ne sont pas à exclure.

Pour de plus amples informations, entre autres concernant les alternatives de transport public, nous prions nos clients de se renseigner sur www.cfl.lu ou via la recherche horaire disponible dans l’application CFL mobile.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aufgrund eines Streiks auf Initiative der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird es zwischen dem 6. und 8. März 2024 zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr von und nach Deutschland kommen.

Am 6. März 2024 :

Die ersten Auswirkungen auf den Zugverkehr nach Deutschland sind bereits heute Abend, am 6. März 2024, zu erwarten. Vier Züge werden von Luxemburg ausfallen: Luxemburg – Wittlich (Abfahrten um 19.10 und 20.10 Uhr) und Luxemburg – Trier (Abfahrten um 22.33 und 23.33 Uhr).

Am 7. und 8. März 2024 :

- Die Regionalzüge (RB-Züge), einschließlich der Züge nach Wittlich, verkehren nur zwischen Luxemburg und Wasserbillig.

- Die Regionalexpresszüge (RE-Züge) in Richtung Koblenz/Düsseldorf werden zwischen Luxemburg und Trier verkehren.

Die Wiederaufnahme des normalen Zugbetriebs ist für den 9. März 2024 geplant. Dennoch kann es zu kleineren Störungen des Zugbetriebs kommen.

Für weitere Informationen, unter anderem zu den Alternativen des öffentlichen Transports, bitten wir unsere Kunden, sich auf www.cfl.lu oder über die Fahrplansuche in der CFL mobile App zu informieren.