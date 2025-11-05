Vun e Freideg den Owend géint 23 Auer bis e Méindeg de Moie 4 Auer gëtt op der A1 geschafft, méi genee op der Héicht vum Echangeur Hamm.

Den Trafic gëtt dowéinst op eng Spuer reduzéiert an dat a béide Richtungen. Deemno bleift d'Autobunn op, et gëllt awer aus Sécherheetsgrënn en Tempolimitt vu 70 km/h.

Verschidden Accèsen op oder vun der Autobunn mussen awer gespaart ginn. Et sinn dat d'Sortie vun der A1 vum Echangeur Hamm, wann ee vum Gaasperecher Kräiz kënnt, an den Accès op den Echangeur Hamm fir op d'A1 Richtung Tréier.

Deviatioune gi via den Echangeur Sennengerbierg.

PDF: Kaart vum Schantje mat der Deviatioun

Schreiwes vu Ponts et chaussées

La circulation reste maintenue: chantier entre la croix de Gasperich et l’échangeur Hamm de l’autoroute A1 (07-10.11.2025)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées



Dans le cadre de l’amélioration continue des infrastructures routières, l’Administration des ponts et chaussées procédera au remplacement des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art situé au-dessus du rond-point «Irrgarten», sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg. Les travaux débuteront le vendredi 07.11.2025 vers 23 heures et s’achèveront le lundi 10.11.2025 vers 4 heures. Afin de limiter les perturbations du trafic pendant les jours ouvrables, ces interventions seront réalisées durant le week-end.

Le trafic sur l’autoroute A1 sera réduit sur une voie de circulation dans les deux directions. La circulation sur l’autoroute reste donc garantie. La vitesse maximale sera limitée à 70km/h pour assurer la sécurité des usagers et du personnel intervenant sur le chantier.

Dans le cadre des travaux, le nombre d’accès et de sorties à l’autoroute doit être réduit et des déviations avec des panneaux de signalisation sont mises en place.

Les accès et sorties suivants sont fermés:

La sortie de l’A1 de l’échangeur Hamm en provenance de la croix de Gasperich

L’accès de l’échangeur Hamm vers l’A1 en direction de Trêves



Les usagères et usagers souhaitant quitter l’autoroute A1 via l’échangeur Hamm seront déviés par l’échangeur Senningerberg, la N1, la N1A et la N2A.

Les usagères et usagers souhaitant accéder à l’autoroute A1 depuis l’échangeur Hamm seront redirigés via la N2A, la N1A, la N1 et l’échangeur Senningerberg.

Les travaux préparatoires nécessaires au changement du mode d’exploitation de l’autoroute seront réalisés quelques heures avant le début du chantier. Des perturbations du trafic sont donc à prévoir dès le vendredi en fin d’après-midi.

Le détail des fermetures peut être consulté sur le site https://www.cita.lu/fr/chantiers.html.