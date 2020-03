De Frisbee-Prozess fänkt also un. Frisbee – seet Iech näischt? Ma dat war dat geheimt Wuert, d'Code-Wuert am Geheimdéngscht fir e puer Enregistrementer.

Chronologie vum SREL-Skandal vum Nico Graf

Ouni datt de Grand public et gemierkt hat, esou ëm 1999-2000, hat eppes ugefaangen, wat bis haut a nach vill méi laang dauert: ënner der Leedung vum Procureur Robert Biever an der Juge d'instruction Doris Woltz huet eng Ekipp vun Enquêteuren aus der Police judiciaire den Dossier Bommeleeër erëm op de Leescht geholl. Deen Dossier huet aus e puer Classeure bestanen an dat konnt et wuel net sinn, hu si sech gesot an hu geschafft.

2005 dunn - dat huet de Grand public matkritt – huet sech RTL sengersäits druginn op der Telé, am Radio an um Internet den Dossier Bommeleeër opzerullen, Attentat fir Attentat, 20 Joer duerno. Och dat, Geschichten, déi bis haut unhalen.

A vue datt mir mat alen a neien Zeie schwätze wollten hu sech där och bei eis gemellt. Am November 2005, fir d'Attentat um Findel, e gewëssen Eugène Beffort, fréieren Aarbechter, Dupont, LCGB. Hie sot eis an der Nuecht virun der Findel-Bomm hätt hie beim Findel e verdächtege Personnage gesinn an hätt deen der Gendarmerie gemellt. An hien hätt vun zwee Hären an Zivil gesot kritt, den Numm vun deem Personnage dierft hien ni anzwousch nennen.

Den Eugène Beffort hat eis den Numm vun deem bekannte Personnage net genannt; hie wollt nëmme mam Premier Jean-Claude Juncker doriwwer schwätzen. An deen hat déi selwecht Iddi: hie wollt den Intermediaire sinn tëschent Parquet an Zeien. Déi zwee hu sech begéint, de 14. November 2005 am Raum 167A am alen RTL-Gebai. De Premier krut en Ziedel mam Numm vum Prënz Jean drop an domat huet am Fong d'Affär Frisbee an der Affär Bommeleeër ugefaangen. Well de Premier an de Grand-Duc, déi hunn natierlech iwwer déi Saach geschwat, am November 2005.

A knapps ass dat penibelt Gespréich eriwwer, zirkuléiert och schonn eng Rumeur, dës: dat wat de Premier an de Grand-Duc sech ze soen haten, wier enregistréiert ginn, et géif eng heemlech Opnam dovunner ginn, déi och nach verschlësselt, kryptéiert gi wier. Den André Kemmer vum Geheimdéngscht gëtt dat am Dezember 2005 vum Elektronikspezialist Loris Mariotto gewuer, mir héieren dervun am Januar 2006 – a gleewen et net.

De SREL awer gleeft et a wëll de Premier Juncker doriwwer informéieren. Et ass eng Entrevue, déi derapéiert, de Premier vernennt schëmmel-a-bless de Marco Mille, de Chef vum SREL. De Geheimdéngscht kritt awer d'Aufgab, déi kryptéiert CD erbäizebréngen. Dat gëtt mat bal alle Mëttel probéiert. E Privatdetektiv soll zum Beispill dem Mariotto duerch eng opfälleg Observatioun Angscht maachen. An den André Kemmer geet esouguer op eng Rees op Bangkok mam Loris Mariotto, fir deen auszehorchen, fir gewuer ze ginn, wat dann op där ominéiser CD drop wier. Alles ouni Succès.

Bis awer de Loris Mariotto es genuch huet. Et gëtt eng kryptéiert CD fabrizéiert, am Januar 2007, déi den André Kemmer vum Mariotto senger Fra kritt. Eng CD gesäit – esou gesinn se dat am SREL – iergendwéi aus, wéi e FRISBEE, an dat ass d'Code-Wuert fir d'Operatiounen. Déi kryptéiert CD vum Mariotto kann awer net gelauschtert ginn, well se verschlësselt ass. A bleift, bis haut.

Den André Kemmer soll dunn iwwer Telefon vum Mariotto gewuer ginn, wat drop ass, iwwer wat de Grand-Duc an de Premier geschwat hunn. De 26. Januar 2007 ass dat Telefon-Gespréich, ëm dat et elo am Prozess och geet: Kemmer a Mariotto schwätzen iwwer d'Entrevue Grand-Duc a Premier. An dat Telefon-Gespréich gëtt eben och opgeholl, illegal, ouni déi Autorisatioun, déi de SREL vun der Justiz fir esou Aktioune brauch. Well dat esou ass, wëll de Marco Mille spéider beweise kënnen, datt de Premier Juncker déi Oflauschter-Aktioun op de Mariottto autoriséiert hat. Mat enger Spionage-Auer um Handgelenk geet hien den 31. Januar 2007 bei de Premier. Et gëtt sech bon enfant iwwer Bommen an dëst an dat ënnerhalen. De Marco Mille seet, de Premier hätt d'Oflauschtere vum Mariotto erlaabt; de Premier widdersprécht net, grommelt affirmativ.

Duerno ass Rou am SREL. Awer net am Dossier Bommeleeër. Am November 2007 informéiert de Robert Biever op senger Pressekonferenz sonndes mueres, datt zwee Memberen aus der Brigade mobile vun der fréierer Gendarmerie als Bommeleeër verhaft gi wieren.

An da geet erëm e Joer an d'Land. Am SREL hält den André Kemmer et net méi aus an informéiert de Premier, datt de Marco Mille hien, de Premier, mat der Spionage-Auer enregistréiert hätt. De 16. Dezember 2008 stellt de rosene Premier säi Geheimdéngscht-Chef ze rieds. Dee gëtt alles zou an offréiert seng Demissioun. De Premier informéiert de Liberale Charel Goerens aus de Geheimdéngscht-Kontrollkommissioun. De Frank Schneider, den zweete Mann vum SREL, deen och iwwer alles informéiert war, huet entretemps seng privat Investigatioun-Boîte Sandstone gegrënnt.

Am Juni 2009 sinn d'Wahlen. Wuel war also d'SREL-Commissioun vun der Chamber iwwer dem Mille säi Feeltrëtt informéiert, et gëtt awer näischt public a näischt draus gemaach am Wahlkampf. Am Hierscht sicht Siemens en neie Security-Chef an am Mäerz 2010 kritt de Marco Mille eben déi Plaz bei Siemens. A wien een als Journalist och freet, firwat de Mille aus dem Land gaangen ass – et kritt ee keng Äntwert. CSV an LSAP regéiere weider zesummen.

Bis dunn op eemol all déi spärlech Informatiounen iwwer déi kryptéiert CD an iwwer d'Spionage-Auer kombinéiert kënne ginn an de 19. November 2012 confirméiert de Jean-Claude Juncker am Interview mat eis, datt de Marco Mille wéinst der Aktioun mat der Spionageauer huet misse goen, dat wier inacceptabel gewiescht.

Am November an am Dezember 2012 ginn all déi concernéiert Leit - Politiker a Geheimdéngschtmänner - vun der Police gehéiert. D'Chamber-Enquête-Commissioun SREL leeft un. Et kommen e sëllegen Dysfonctionnementer vum SREL eraus, e grousse Rapport vun 140 Säite gëtt geschriwwen. Den 10. Juli 2013 platzt d'Koalitioun; de Premier geet bei de Grand-Duc an den 20. Oktober 2013 sinn d'Chamber-Wahlen. Duerno ass d' CSV net méi an der Regierung. An dernieft leeft e ganzen Zäit de Bommeleeër-Prozess, wou sech ëmmer méi héich fréier Gendarmerie-Offizéier a Widderspréch verwéckelen. Bis dee Prozess ugangs Juli 2014 ausgesat gëtt. Nei Inculpatioune ginn annoncéiert.

An der SREL-Affair ass et esou weidergaangen: am Fréi-Summer 2015 waren d'SREL-Leit Mille, Schneider, Kemmer beim Juge d'instruction Nilles. Si sollen de Prozess gemaach kréien, well si de Loris Mariotto illegal opgeholl haten a seng a senger Fra hir Telefonskontakter notéiert gi waren an och well déi inkriminéiert Enregistrementer aus dem SREL erausgeholl, detournéiert, gi waren.

De Prozess sollt 2017 sinn. Englesch Zeitungen attackéiere pünktlech an hefteg de Kommissiounspresident Juncker, éischtens iwwerhaapt an zweetens wéinst der SREL-Affär. Dat huet sech gelies, wéi wann de Frank Schneider seng brittesch Kontakter spille gelooss hätt. De Marco Mille fir säin Deel huet sech per Interview am SPIEGEL gewiert. Den André Kemmer huet Bicher geschriwwen.

An de Prozess ass vertässelt ginn, de Kommissiounspresident hat nämlech keng Zäit. Du sollt de Prozess am November 2019 sinn. An ass erëm verluecht ginn, well de Jean-Claude Juncker operéiert ginn ass. Deen ass - Stand haut, 2. Mäerz 2020 - erëm fit a soll als Zeien am Prozess optrieden, e Mëttwoch.