Gehéiert - wann dat Wuertspill erlaabt ass - gouf en 48 Joer ale Geheimdéngscht-Agent, deen Techniker am Oflauschteren ass.

"War dat déi eenzeg Affär, an där den Direkter net ënnerschriwwen huet?" - "Jo!": Dës Fro vum Vertrieder vum Parquet an d'Äntwert vum Zeien dorop waren eng Ausso um 3. Dag, en Donneschdeg, vum sougenannte SREL- oder Frisbee-Prozess.

Frisbee-Affär/Reportage Eric Ewald

Dëse Mann, deen zanter 2005 fir de Geheimdéngscht schafft, ass ënnert anerem zoustänneg dofir, Ecoutten ze schalten. Un d'Oflauschteraktioun op den Elektronikspezialist Loris Mariotto kéint hie sech gutt erënneren, sot de Mann, well hie freides owes nach sollt do bleiwen. Et wär ee mat enger CD konfrontéiert ginn, woubäi net richteg erausfonnt gouf, wat mat där CD lass wär. Doropshi wär decidéiert ginn, dee Loris Mariotto unzeruffen, mat engem Testhandy. Dat Gespréich, vum Matugekloten André Kemmer gefouert, wär iwwer seng Anlag gelaf. Den Zeie sot, hie kéint net soen, wéi laang dat Gespréich gedauert huet.

Op d'Fro hi vum President vum Geriicht, ob d'Ecoute du geschalt gouf, huet de Mann erkläert, de SREL-Direkter Marco Mille wär bei hie komm an hätt gesot: "Mir lauschteren hien of!" Déi Aktioun hätt vu freides owes bis méindes moies gedauert, dono hätt hie gesot kritt, hie sollt déi Ecoute ofschalten an einfach soen, et hätt ee sech geiert. A 15 Joer wär et déi eenzeg Kéier gewiescht, dass dat virkomm wär, sou den Zeien. Tëscht freides a méindes wär et iwwregens zu engen 20 Telefonsverbindunge vun oder mam Loris Mariotto komm. Falsch Ecoutte wäre gestoppt an, wann eben eppes falsch gelaf wär, d'Opname geläscht ginn. Zu enger Procédure d'urgence fir eng Oflauschteraktioun wär et net dacks komm, sou eng Prozedur wär doropshin offizialiséiert ginn. "Firwat war et déi Kéier anescht?", wollt de Riichter wëssen. Hie wéisst net, ob hien nogefrot hätt, huet den Zeie geäntwert. D'Ecoute wär einfach ofgeschalt ginn, wat hie beschäftegt hätt, well, "eppes net Normales geschitt wär". Normalerweis hätt fir d'éischt e schrëftlechen Accord virgeleeën, ier et zu enger Ecoute komm wär.

Dono gouf dunn nach d'Opnam vum ominéisen Aueregespréich tëscht dem Marco Mille an dem Jean-Claude Juncker gelauschtert. E Freideg ass et dann um Tour vun den Enquêteuren.