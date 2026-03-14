Spritpräisser an der HausseAss et elo Zäit, fir eng elektresch Occasioun ze kafen?

Christophe Wantz
RTL Infos iwwersat vun RTL.lu
Aktuell ginn elektresch Occasioune méi interessant géintiwwer den traditionelle Verbrenner. D'Offer vun dësen Autoen huet sech an de leschte Jore wierklech vergréissert. Am Moment kann een esou en Elektroauto kréien, deen 30 bis 50 Prozent ënnert dem Verkafspräis vun engem neie läit. Dobäi kënnt, datt d'Batterien ëmmer méi zouverlässeg gi sinn an déi nei Modeller och méi grouss Autonomien ubidden.
Update: 14.03.2026 07:00
Elo ëmklammen?
Ee vun de Grënn, déi dacks als Géigenargument fir d’Kafe vun engem Elektroauto geholl ginn, ass d’Liewensdauer vun der Batterie. Dëst ass allerdéngs éischter e Klischee.

Eng Etüd vun Arval huet 24.000 elektresch Autoen analyséiert a weist, datt d’Batterie bei 70.000 Kilometer am Duerchschnëtt nach ëmmer 93 Prozent vun hirer Kapazitéit behält, an no 160.000 km oder sechs Joer Notzung nach bei iwwer 90 Prozent läit. Si verléiert nëmmen ongeféier 1 Prozent vun hirer Autonomie all 25.000 km, wat eng Degradatioun ass, déi vill manner schlëmm ass wéi d’Virurteeler et suggeréieren. Ausserdeem ass en Elektromotor extra dorobber ausgeluecht, fir laang kënne genotzt ze ginn. Bis zu 600.000 Kilometer, wat u sech dräimol méi wéi e Bensinnsmotor ass.

Fuert clever

Deen anere Grond, deen dacks fir de Verzicht op de Kaf vun engem Elektroauto genannt gëtt, ass de méi héije Präis. Dat stëmmt fir nei Gefierer, mä um Occasiounsmaart fënnt ee mëttlerweil vill verschidden Autoen, déi sech nach ëmmer schwéier verkafen, wat d’Präisser vun dëse Gefierer erofdréckt. An der Moyenne dauert et 161 Deeg, bis eng Elektrosoccasioun verkaf ass. Bei de Verbrenner läit d’Dauer am Schnëtt bei 139 Deeg.

Dofir ass de Wäertverloscht awer méi grouss. En elektreschen Auto verléiert tëscht 40 a 50 Prozent vu sengem Wäert an den éischten dräi Joer, am Verglach zu 25 bis 30 Prozent fir e Bensinner oder Diesel. Et kéint also elo de beschte Moment sinn, fir eng gutt Affär ze maachen. Hei gëllt et awer am Hannerkapp ze hunn, datt de Verkafspräis vun elektreschen Occasiounsautoen antëscht net wäit vun deem vun de Verbrenner ewech läit.

De Marché fir elektresch Occasiounsautoen ass nach ëmmer kleng, fänkt awer aktuell an Europa un ze wuessen. D’Zuelen hei am Land sinn net komplett erfaasst, mä wann een op Annoncen op engem Site wéi Luxauto.lu kuckt, huet een dës Woch 727 elektresch Autoen an der Occasioun op 12.692 aner Autoe fonnt. Dat si manner wéi 6 Prozent vun den Annoncen, mä d’Offer klëmmt vu Joer zu Joer.

A Frankräich war d’Progressioun vum elektreschen Occasiounsmaart bei iwwer 30 Prozent am Joer 2025, an dëst Joer erwaart een eng Hausse vun der Offer ëm 40 Prozent mat bal 250.000 Gefierer, déi ugebuede ginn.

Manner deier am Gebrauch wéi de Verbrenner

Mat engem Pëtrolspräis, deen den 12. Mäerz 2026 iwwer 100 Dollar pro Barrel wéinst de Konflikter am Noen Osten geklommen ass an de Präisser un der Tankstell, déi ee motivéieren, den Auto an der Garage ze loossen, schéngt d’Wiel, op en Elektroauto ëmzeklammen, méi wéi jee eng gutt Affär ze sinn. Mam aktuellen Tarif zu Lëtzebuerg kascht et ongeféier 10 Euro fir e Bensinner an 11 fir en Diesel, dee 6 Liter op 100 Kilometer braucht, eben déi honnert Kilometer ze fueren.

Am Géigesaz dozou kascht e vergläichbaren Elektroauto, deen 18 kWh/100 km verbraucht an doheem fir e Präis vun 0,28 Euro/kWh, d’Moyenne vum Präis zu Lëtzebuerg, opgeluede gëtt, ongeféier 5 Euro. A kann d’Persoun, déi den Elektroauto fiert, dësen an der Nuecht zum Tarif ausserhalb vun de Stousszäite lueden, kascht et nach 0,157 Euro/kWh, also ronn 2,82 Euro op 100 Kilometer. Dat ass bal véier Mol méi bëlleg wéi en Diesel!

Net ze vergiessen, datt Elektroautoe vill manner Ënnerhalt brauche wéi d’Verbrenner. Keen Ueleg, also keng Uelegwiesselen, keng Kupplung an eng vill méi einfach Konstruktioun. Elektroautoen zeechne sech duerch hir mechanesch Einfachheet aus a si hunn manner Deeler, déi sech vill beweegen, a manner Deeler, déi en héije Verschläiss hunn, wéi d’Kupplung oder Dieselfilteren.

Et gëllt awer, virsiichteg ze sinn

Och wann den Occasiounsmaart et erméiglecht, op Elektromobilitéit fir de Präis vun engem klassesche Bensinnsauto ëmzesteigen, soll een awer op verschidde wichteg Punkten oppassen:

  • Den Zoustand vun der Batterie (SOH - State of Health) ass besonnesch wichteg, well et déi deierst Komponent vum Gefier ass. Frot am beschten en offiziellt Zertifikat un, dat de Prozentsaz vun der verbleiwender Kapazitéit weist. Ënner 90 Prozent fir en Auto vun dräi Joer bedeit dacks, datt de Besëtzer d’Batterie duerch séiert Oplueden iwwerstrapazéiert huet. Séiert Opluede belaascht d’Batterie méi staark.
  • Kontrolléiert d’Garantie vum Hiersteller fir d’Batterie (dacks 8 Joer oder 160.000 km).
  • Iwwerpréift d’Geschicht vum Gefier. Och wann den Ënnerhalt reduzéiert ass, kontrolléiert den Austausch vun der Bremsflëssegkeet an dem Killmëttel vun der Batterie, souwéi Software-Aktualiséierungen.
  • Maacht eng Testfaart, fir den Zoustand vun de Pneue festzestellen a sécherzegoen, datt et keng Suspensiounsgeräischer (verursaacht duerch d’Gewiicht vun de Batterien) ginn. Kontrolléiert och déi regenerativ Bremsen.

Op Elektromobilitéit ëmzeklammen, heescht och, säi Fuerstil unzepassen. Autoen, déi technologesch um neiste Stand sinn, fuere méi propper, roueg a vibratiounsfräi. An esou een Auto auszeprobéieren, heescht och, sech ze adaptéieren. D’Zefriddenheet bei de Chauffere vun Elektroautoe läit ganz héich. Verschidden Etüde weisen, datt tëscht 92 a 96 Prozent vun de Chauffere vun Elektroautoen net méi wëllen op e Modell mat Diesels- oder Bensinnsmotor ëmklammen.

