RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op der PompelHuet de Staat vun der Präishausse vum Pëtrol finanziell profitéiert?

Thomas Toussaint
Huet de Lëtzebuerger Staat iwwer d'Stieren dovu profitéiert, datt d'Präisser op der Pompel geklomme sinn?
Update: 18.04.2026 07:00
© LOIC VENANCE / AFP

De franséische Staat soll eleng am Mäerz duerch d’Präishaussen vun de Pëtrolsproduiten ronn 270 Milliounen Euro supplementär ageholl hunn.

Wéi och Frankräich erhieft de Grand-Duché Steieren op all d’Pëtrolsproduiten, déi am Land verkaf ginn. Engersäits sinn dës Accisen, also e fixe Montant, an anerersäits ass et d’TVA, déi ofhängeg ass vum Präis, deen de Liter aktuell kascht.

Den 10. Abrëll hunn den Finanz- an den Ekonomiesministère hir Aschätzung ginn, wat d’Haussë vun de Bensinn-, Diesel- a Masuttpräisser u Surplus an d’Staatskeese bruecht hunn. D’Accisë si jo onverännert bliwwen, ma duerch d’TVA huet ee 5,65 Milliounen Euro supplementär ageholl, dat tëscht dem 1. Mäerz an dem 9. Abrëll. De Mars di Bartolomeo an de Georges Engel wollten dëst an enger parlamentarescher Fro wëssen.

Och wann dës 5,65 Milliounen Euro no vill ausgesinn, maache si grad emol 0,02 Prozent vun deem Aus, wat de Staat Enn d’lescht Joer geschat huet, wat een fir d’Joer 2026 géif erakréien. Hei rechent ee mat 27 Milliarden Euro. De Budget vum Staat wier domadder awer defizitäre, well ee mat Ausgaben an Héicht vun 30 Milliarden Euro rechent.

D’Kolleege vun RTL Infos hunn dëst nogerechent. Den 3. Mäerz 2026 huet ee fir ee Liter Diesel missen 1,485 Euro bezuelen, dovun huet de Staat iwwer d’TVA 21,58 Cent ageholl. De 4. Abrëll, wéi den Diesel op Rekordniveau geklommen ass, huet de Liter 2,186 Euro kascht, vun deenen 31,76 Cent iwwer de Wee vun der TVA un de Staat gaange sinn. E Plus vun iwwer 10 Cent de Liter also, wärend d’Hausse vum Verkafspräis awer bei ronn 70 Cent pro Liter louch. De 15. Abrëll ass de Präis dunn nees ënner zwee Euro gefall. Vun den 1,934 Euro, déi een als Automobilist huet musse fir ee Liter op den Dësch leeën, goufen 28,1 Cent un TVA bezuelt.

Ob de Staat e Surplus un Taxen erakritt, hänkt awer och staark dovunner of, wéi héich d’Quantitéit u Bensinn, Diesel a Co ass, déi verkaf ginn. Wann d’Automobilisten nämlech manner tanken a consomméieren, hëlt de Staat manner TVA an, obwuel ee jo pro Liter u sech méi kritt. Bei den Accisen, déi bei 46 Cent um Diesel a bei 57 Cent um Bensinn leien, ass et d’selwecht.

De Lëtzebuerger Staat huet dann net virgesinn, déi 5,65 Milliounen Euro, déi een als Surplus un der Vente vu Pëtrolsproduiten ageholl huet, als cibléiert Hëllefen anzesetzen. Béid concernéiert Ministeren begrënnen hir Decisioun domadder, datt d’Gesetz et dem Staat net erlaabt, spezifesch Recettë fir spezifesch Depensen anzesetzen. De Lex Delles an de Gilles Roth erënneren awer drun, datt d’Regierung scho verschidde Mesurë geholl hätt, fir d’Stéit z’entlaaschten. Dorënner eng Augmentatioun vun der Allocation de vie chère an d’Verdräifache vun der Energieprimm. Zwou Decisiounen, déi 2025 geholl goufen. Weider hätt ee sech un de Reseauskäschte beim Stroum bedeelegt an de Steierbarême ugepasst.

Am meeschte gelies
Timmy hat Liewenszeeche ginn
Rettungsversuch fir Bockelwal an decisiver Phas
Video
Am Januar 2026
D'Police sicht no Déifstall an der Stad no dëser Persoun
Iran hieft Spär op, US-Blockad bleift
Teheran mécht Strooss vun Hormus wärend Wafferou op
Neit Verkéierskonzept fir de Kordall
"D'Awunner aus de véier Gemengen erstécken am Trafic"
Video
Fotoen
37
"Sollen ewechbleiwen"
Trump refuséiert Hëllef vun der Nato bei Strooss vun Hormus
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Faktencheck-Dag op RTL
Vermësstemeldungen, Remorquen a saiséiert Suen a Géigestänn
Faktencheck-Dag op RTL
Mir si Froen aus dem Grand-Duché nogaangen
Echbezweiwelen.lu
Zweiwelen ass logesch a gesond
Fotoen
Faktencheck
Wat verknascht méi: Elektroautoen oder Autoe mat Verbrennungsmotor?
Faktencheck
Doutéis Aussoe vum Christian Perronne iwwer Vaccinatioun virun Deputéierten
Video
RTL-Faktencheck
Magnéitesch no enger Impfung?
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.