Wéinst de villen Neiinfektiounen huet Frankräich nees en neie Lockdown decidéiert.

Et géif keng aner Méiglechkeet ginn, sot de President Emmanuel Macron um Mëttwoch den Owend an enger Usprooch op der Tëlee.

Net-essentiell Butteker a Caféë mussen zoumaachen a Restauranten dierfe just nach Take-away ubidden. Et gëllen awer Ausnamen: D'Schoulen an d'Crèchë bleiwen op. Et dierf jidderee schaffe goen, et dierf ee säin Doheem och verloosse fir e Rendez-vous beim Dokter, fir dat Néidegst akafen ze goen oder fir engem Mënsch ze hëllefen. D'Altersheemer bleiwen donieft och op.

Dësen neie Confinement trëtt vun en Donneschden op e Freideg a Kraaft a gëllt op d'mannst fir de ganzen November.

Dëse Weekend sinn d'Autoritéiten nach bësse méi tolerant, well et ee Weekend ass, op deem eng Rei Leit aus der Vakanz dierften erëmkommen, sot den Emmanuel Macron.

Méi Detailer ginn et en Donneschdeg op enger Pressekonferenz vun der Regierung. Et geet drëms, d'Zuel vun den neien Infektioune vun ongeféier 40.000 op erëm 5.000 erofzekréien, esou de franséische President.