D’Chékeba Hachemi ass mat 11 Joer aus dem Afghanistan geflücht a setzt sech schonn hiert halleft Liewe laang fir d’Rechter vum afghanesche Vollek an.

Virop fir d’Fraen a Meedercher. D'Zeenen, déi sech den Ament an hirem Heemechtsland ofspillen, si fir si nëmme schwéier ze erdroen. Wat den Taliban-Regime fir d'Fraen am Afghanistan a fir hir Associatioun bedeit, huet si enger RTL-Ekipp am Interview erzielt.

Mat hire 47 Joer huet d'Chékéba Hachemi schonn e mouvementéiert Liewen hannert sech. Si selwer ass mat 11 Joer aus dem sowjetesch occupéierten Afghanistan geflücht, huet no hiren Etüden zu Paräis d'Associatioun "Afghanistan Libre" gegrënnt a war déi éischt afghanesch Diplomatin zu Bréissel. Zanter 25 Joer stécht si all hir Energie an de Kampf fir d'Rechter vun de Fraen am Afghanistan. Elo ze gesinn, wéi d'Geschicht sech widderhëlt, géif wéidoen.

"Ma souffrance est double parce que l'Afghane qui s'est battue tant d'années pour que ses autres compatriotes, ces autres femmes, aient accès à toutes ces ouvertures. Et la Française européenne qui souffre parce qu'on se sent tellement démuni de voir que nos gouvernements n'ont en fait rien fait. Et tout ça pour ça?"

Den Ament géingen nach vill Froen am Raum stoen. Wéi et zum Beispill mat hirer humanitärer Aarbecht soll weidergoen, wéisst se net. Bis haut konnt hir Associatioun "Afghanistan Libre" 300.000 Fraen a Meedercher hëllefen. De Fokus läit haaptsächlech op der Educatioun. 11 Lycéeën huet si opgemaach, wou d'Meedercher ënnert anerem am digitale Beräich forméiert gi sinn. D'Zukunft vun deene Jonken, déi e groussen Deel vun der Populatioun ausmaachen, bereet hir Suergen.

"Tout ceux qui ont 25 ans, n'ont jamais connu les Talibans. Et pendant 20 ans ils ont connu l'ouverture vers l'extérieur. On travaillait avec les ONG, les armées, l'Europe, toutes ces structures", erkläert d'Chékéba Hachemi a freet sech, wat elo aus hinne gëtt. Och wa sech dat réischt no an no erausstelle géif, kéint een dës Kéier net soen, et hätt een et net gewosst, esou d'Fraerechtlerin.

Besonnesch d'Schicksal vun den afghanesche Frae mécht d'Chékéba traureg a rosen zugläich.

"Aujourd'hui le sort des femmes afghanes est totalement inconnu par nous ici en occident, mais très connu par elles-mêmes. Elles savent très bien à quelle sauce elles seront mangées par ces Talibans et par ce régime terroriste. Elles vivent la terreur en attendant que les annonces vont arriver à partir du moment où le rideau sera fermé et il y aura plus de journalistes, plus de communauté internationale. Les Talibans vont commencer à annoncer tous les interdits pour ces femmes."

Dass déi international Communautéit déi 39 Milliounen Afghanen – dovunner 20 Millioune Fraen – quasi den Taliban iwwerléisst, wier fir si onverständlech. Fir d'Chékéba Hachemi steet eppes awer fest: egal, wat geschitt, si léisst hir afghanesch Landsleit net am Stach.