Ënnert anerem den tschechesche Premier Babiš an de fréiere brittesche Regierungschef Blair solle betraff sinn.

"Pandora Papers" heeschen nei Revelatioune vum internationale Journalistekonsortium ICIJ. Do geet et ëm knapp 11,9 Millioune Dokumenter, déi 600 Journalisten aus 117 Länner op der ganzer Welt verschafft hunn. Dorënner "Washington Post", "Guardian", "Indian Express" an "Le Monde".

Ënner anerem geet et ëm Geschäfter vun honnerte Politiker, déi, wéi et heescht, via Bréifkëschtefirme gemaach ginn. Offshore-Geschäfter vun 330 Politiker aus 91 Länner si concernéiert. 35 amtéierend a fréier Staats- a Regierungscheffe si betraff. Ob d'Geschäfter illegal sinn, sollen d'Autoritéiten elo préiwen.

Nimm, déi genannt ginn, sinn déi vum tschechesche Premier Andrej Babiš, vum Kinnek vu Jordanien Abdullah II. bin al-Hussein a vum fréiere brittesche Regierungschef Tony Blair.