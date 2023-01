Um Donneschdeg kéint et bei eisen Noperen zu engem massive Streikdag kommen.

Vun enger "grève nationale" ass riets, déi sech queesch duerch sämtlech Wirtschaftssecteure soll zéien.

Betraff ass virop emol den ëffentlechen Transport, wou vill Zich, Busser, Trammen a Metroe guer net fueren. Mat Retarden an Annulatioune muss een deemno och op de Linnen tëscht der Stade Gare an Diddenuewen, respektiv Metz a Paräis rechnen. Detailer ginn et um Site vun den CFL. Och ee vun fënnef Flich sollen ausfalen.

Am ganzen Hexagon bleiwen da quasi sämtlech Spill- a Grondschoulen zou. Ënnert den Enseignanten ass d’Roserei iwwert déi geplangte Reform nämlech besonnesch grouss.

Och de Syndikat vun den Infirmieren huet zum Streik opgeruff, firwat och de Betrib an de Spideeler affektéiert wäert sinn an och d’Policegewerkschaft wëll sech dem Mouvement uschléissen. Déi 8 Syndikater aus der franséischer Fonction publique hunn hir Memberen och opgeruff, d’Aarbecht haut néier ze leeën.

Eleng zu Paräis gi sech fir eng riseg Maniff iwwer 200.000 Leit erwaart an zu Metz rechent ee mat 10.000 Leit, esou eis Kolleege vu 5minutes.

Déi franséisch Regierung wëll bis d'Joer 2030 de Rentenalter jo progressiv vun 62 op 64 Joer eropsetzen. Vun 2027 u wieren deemno schonn 43 Cotisatiounsjore virgesinn. Anescht wier de franséische Pensiounssystem längerfristeg net ze droen, seet d’Regierung.