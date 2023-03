Viru genee 20 Joer huet d'US-Invasioun vum Irak ugefaangen. Honnertdausenden Iraker an eng 4.500 amerikanesch Zaldote koumen ëm d'Liewen.

Schonn deemools gouf et Zweiwel un der Ursaach vum Krich an haut steet fest: et goufe keng Massevernichtungswaffe vum Saddam Hussein an och keng Kontakter zu der al-Qaida. Si waren e Pretext. E kuerze Réckbléck vum Petz Bartz.

D'Urteel war gefall zu Washington an huet kee Sënn gemaach. De Saddam Hussein war sécher kee Kommiounskand, mee souguer och nëmmen eng Nieweroll an den Attacke vum 11. September hat den Irak ni. Grad esou wéineg wéi Kontakter zu der Terrororganisatioun vun al-Qaida an dem Osama bin-Laden.

Et war evident, dass den Irakkrich als President George W. Bush-Oflenkungsmanöver vun der schonn deemools an d'Trëndele gerodener Afghanistan-Invasioun huet missen hierhalen. Bis 2011 a bis zu engem demokratesche President Barack Obama huet et gedauert, dass den Irakkrich offiziell eriwwer war. Ma d'Konsequenzen dovu goufen eréischt duerno kloer.

Massevernichtungswaffen, "Regime Change", de Wiessel vun engem Regime, mat anere Wieder, "Mission Accomplished", Missioun ofgeschloss, a "Boots on the ground", net just Loftattacken, mee eng Buedemoffensiv, goufen zu Begrëffer, déi bis haut d'Bush-Joren definéieren.

No der Hiriichtung vum Saddam Hussein war déi méiglecherweis schwéierst Feelaschätzung vum Pentagon déi, dass een am Irak een demokratesche gewielte Regime kéint implementéieren, deen d'Vergaangenheet vergiessen deet. De eesäitege Favoritismus vun de Schiitten duerch Washington huet de sunnitesch-extremistesche Widderstand nach gestäerkt. No al-Qaida ass doraus den Islamesche Staat gewuess an den Irak gouf zu der Wéi vum modernen Terrorismus, deen duerno séier niewendrun a Syrien eng weider Heemecht fonnt hat.

No bal néng Joer schléissen d’USA dann 2011 eng Militärmissioun am Irak of, déi ronn 800 Milliarden Dollar kascht huet.