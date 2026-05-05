E klenge Fliger ass e Méindeg zu Belo Horizonte a Brasilien an e Wunngebai gefall, dobäi sinn dräi Persounen ëm d'Liewe komm an zwou weider Persoune goufe blesséiert. Déi zwee Piloten hunn den Accident net iwwerlieft a sinn de lokale Pompjeeën no direkt beim Opprall gestuerwen.
Déi dräi aner Persoune waren nach am Fliger a goufen nom Accident an d'Spidol bruecht. Eng vun hinnen ass un hire Verletzunge gestuerwen, déi aner zwee Leit sollen awer a stabillem Zoustand sinn.
Trotz dem schwéiere Schued gouf am Gebai selwer keen Awunner blesséiert. D'Pompjeeë soen, d'Gebai wier aktuell net a Gefor an et besteet keen "offensichtleche Risiko", datt d'Konstruktioun zesummefält.
Eng Ekipp vun TV Globo war per Helikopter an der Géigend a konnt déi lescht Momenter vum Fliger op Kamera festhalen: De Fliger huet Héicht verluer, eng lénks Kéier gemaach fir méi héich Gebaier ze ëmgoen, an ass duerno an e Gebai mat dräi Stäck geflunn, ier en op e Parking gefall ass.
D'Pompjeeë ginn dovun aus, datt de Fliger am Trapeberäich vum Gebai ageschloen ass, wat méiglecherweis nach méi Blesséierter verhënnert huet.
Am Joer 2025 goufen a Brasilien offiziellen Donnéeën no 153 Accidenter an der Loftfaart gezielt, dobäi koumen 62 Persounen ëm d'Liewe.