BrasilienDräi Doudeger an zwee Blesséierter, nodeems Fliger a Gebai rennt

RTL mat AFP
A Brasilien ass e Méindeg e klenge Fliger an e Wunngebai gerannt. Dobäi sinn dräi Persounen ëm d'Liewe komm an zwou weiderer goufe blesséiert.
Update: 05.05.2026 11:31

E klenge Fliger ass e Méindeg zu Belo Horizonte a Brasilien an e Wunngebai gefall, dobäi sinn dräi Persounen ëm d'Liewe komm an zwou weider Persoune goufe blesséiert. Déi zwee Piloten hunn den Accident net iwwerlieft a sinn de lokale Pompjeeën no direkt beim Opprall gestuerwen.

Déi dräi aner Persoune waren nach am Fliger a goufen nom Accident an d'Spidol bruecht. Eng vun hinnen ass un hire Verletzunge gestuerwen, déi aner zwee Leit sollen awer a stabillem Zoustand sinn.

Trotz dem schwéiere Schued gouf am Gebai selwer keen Awunner blesséiert. D'Pompjeeë soen, d'Gebai wier aktuell net a Gefor an et besteet keen "offensichtleche Risiko", datt d'Konstruktioun zesummefält.

Eng Ekipp vun TV Globo war per Helikopter an der Géigend a konnt déi lescht Momenter vum Fliger op Kamera festhalen: De Fliger huet Héicht verluer, eng lénks Kéier gemaach fir méi héich Gebaier ze ëmgoen, an ass duerno an e Gebai mat dräi Stäck geflunn, ier en op e Parking gefall ass.

D'Pompjeeë ginn dovun aus, datt de Fliger am Trapeberäich vum Gebai ageschloen ass, wat méiglecherweis nach méi Blesséierter verhënnert huet.

Am Joer 2025 goufen a Brasilien offiziellen Donnéeën no 153 Accidenter an der Loftfaart gezielt, dobäi koumen 62 Persounen ëm d'Liewe.

