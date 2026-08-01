RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

DR KongoDen Ebola-Virus breet sech weider aus

RTL mat AFP
An enger staark ëmkämpfter Regioun vun der Demokratescher Republik Kongo hunn d'Leit net just mam arméierte Konflikt, mä elo och nach mat enger héich ustiechender an extrem déidlecher Versioun vun Ebola ze kämpfen.
Update: 01.08.2026 17:04
© JOSPIN MWISHA/AFP

Den Ebola-Virus breet sech weider am Kongo aus. Der Weltgesondheetsagence no gouf et eleng déi lescht Woch 567 Infektiounen an 296 Doudesfäll.  Am Ganze si bis elo 1.587 Leit un der Krankheet gestuerwen, 651 Patienten hätten d'Infektioun iwwerdeems iwwerlieft. Ronn 44 Prozent vun allen Infektioune hunn en déidleche Verlaf.

Aktuell mécht eng Variant vum Virus den Tour, géint déi et nach keen Impfstoff gëtt, et lafen awer Tester. Der WHO no gëtt et ee Vaccin aus Singapore, bei deem d'Tester bis ewell gutt verlaf sinn. Déi lescht Woch hat e Fräiwëllegen eng Impfdosis vun engem Vaccin, deen an England hiergestallt gouf, kritt.

De Kampf géint d'Krankheet gëtt doduerch méi schwéier, datt et virop am Oste vum Kongo een arméierte Konflikt tëscht Regierungstruppen a verschiddene Rebellegruppe gëtt.

Bis ewell sinn an de leschte 50 Joer eng 15.000 Leit un Ebola gestuerwen

Am meeschte gelies
Air Rescue am Asaz
Sechs Blesséierter bei Accident tëscht Grolënster a Jonglënster
Spueneschen Inneministère
Méi wéi 37.500 Migrante vu Ceuta zeréck a Marokko gaangen
Réckzuch no hefteger Kritik
Fifa stoppt ëmstridden Investore-Pläng - Uefa entzitt Infantino Vertrauen
Op d'mannst 67 Doudeger
Debatt ëm Migratioun a Grenzsécherung, nodeems Zéngdausende Leit zu Ceuta ukomm sinn
Bekannte Vulkanregioun
26 Blesséierter no Äerdbiewen vu 4,7 bei Neapel
Weider News
Grad ass eng iranesch Dron gestart
Krich am Iran
Trump dréit dem Iran mat neien Attacken, Teheran warnt US-Alliéiert
Extremismus-Expert am Gespréich
Migratioun begrenzen, fir Gefor vun Attentater ze reduzéieren
Video
E spueneschen Zaldot steet viru marokkanesche Flüchtlingen, kuerz éier hien dës nees op d'Grenz tëscht Ceuta a Marokko begleet.
Spezialsommet en Dënschdeg
Situatioun op Ceuta weist, wéi oneens sech d'EU-Länner bei der Migratioun sinn
Bei Bordeaux
Bëschbränn an der Gironde "ënner Kontroll", esou de franséischen Inneminister
Im Streit um die Schäden an einem von US-Präsident Trump renovierten Wasserbecken in Washington hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den ehemaligen US-Olympiateilnehmer David Hearn eingestellt.
Ëmstriddenen Dossier
US-Parquet stellt Prozess am Sträit ëm Schied um "Reflecting Pool" an
In Griechenland sind neue Waldbrände ausgebrochen und von Wind angefacht worden. Die Feuerwehr gab an, im Verlauf von 24 Stunden hätten sich 51 neue Feuer gebildet. Auch in der Westtürkei brach bei hohen Temperaturen und Wind ein neuer Waldbrand aus.
Duerch Wand begënschtegt
51 Bëschbränn bannent 24 Stonnen a Griicheland ausgebrach, neit Feier och am Weste vun der Tierkei
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.