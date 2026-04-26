RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

IranDëse Sonndeg ass op en Neits eng Persoun higeriicht ginn

Monica Camposeo
Dat ass déi zweet Hiriichtung bannent zwee Deeg.
Update: 26.04.2026 14:48
© SEM VAN DER WAL/ANP via AFP

Am Iran ass dëse Sonndeg op en neits eng Persoun higeriicht ginn. Der Noriichtenagence Tasnim no soll e Sonndeg de Moien e Mann erhaange gi sinn, deem terroristesch Uschléi virgeheit goufen. Hie war verurteelt ginn, well hien e Member vun engem sunnitesche Rebellegrupp soll gewiescht sinn. NGOe kritiséieren awer, dass esou Urteeler dacks an engem Schnellverfaren ausgeschwat ginn an op Aussoe géinge baséieren, déi déi Ugekloten ënner Folter maachen. E Samschdeg war am Iran och eng Persoun exekutéiert ginn, déi am Zesummenhang mat de Masseprotester am Januar d'Doudesstrof krut.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.