Am Iran ass dëse Sonndeg op en neits eng Persoun higeriicht ginn. Der Noriichtenagence Tasnim no soll e Sonndeg de Moien e Mann erhaange gi sinn, deem terroristesch Uschléi virgeheit goufen. Hie war verurteelt ginn, well hien e Member vun engem sunnitesche Rebellegrupp soll gewiescht sinn. NGOe kritiséieren awer, dass esou Urteeler dacks an engem Schnellverfaren ausgeschwat ginn an op Aussoe géinge baséieren, déi déi Ugekloten ënner Folter maachen. E Samschdeg war am Iran och eng Persoun exekutéiert ginn, déi am Zesummenhang mat de Masseprotester am Januar d'Doudesstrof krut.