Iran-KrichDelegatiounen ofgereest, nach éier et zu neie Friddensgespréicher zu Islamabad komme konnt.

Annick Goerens
D'Medie spekuléieren op e Muechtspill tëscht dem Iran an den USA.
Update: 26.04.2026 08:33
© AFP PHOTO / IRANIAN FOREIGN MINISTRY

Et gi bis op Weideres keng nei Verhandlunge fir e Fridden am Iran. Et ass een dovun ausgaangen, dass eng weider Ronn u Gespréicher tëscht den USA an dem Iran zu Islamabad kéint lancéiert ginn, mee den iraneschen Ausseminister, deen e Freideg am Pakistan ukomm ass, ass e Samschdeg spontan nees fortgeflunn, iert d'Amerikaner iwwerhaapt am Pakistan ukomm sinn. 

D'Vertrieder vun den USA, de Steve Witkoff an Jared Kushner, déi schonn ënnerwee waren, wieren zeréckgeruff ginn, wéi een héieren hätt, dass d'Iraner fortgeflu sinn, sou heescht et weider.

Déi iranesch Säit hätt anscheinend Propose fir e Fridden zu Islamabad hannerluecht. Mee op Nofro seet Teheran, et wieren einfach bilateral Gespréicher mat Islamabad gewiescht. D'Medie spekuléieren op e Muechtspill tëscht dem Iran an den USA.

Iranesch Staatsmedien mellen dann och, dass den Ausseminister no senger Visitt am Oman um Sonndeg nees op Islamabad wäert zeréck fléien.

