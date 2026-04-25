RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger Futtballer am Ausland — Vincent Thill mat Virlag bei Remis vu Mannheim géint Schweinfurt

Ted Koob
Venedeg huet an der Serie B e weidere Schratt a Richtung Serie A gemaach. De Seid Korac gouf an de leschte Minutten agewiesselt. Fir déi aner Lëtzebuerger gouf et um Samschdeg net vill ze feieren.
Update: 25.04.2026 19:10
© AFP (Archiv)

Den Danel Sinani huet an der 1. Bundesliga mat St. Pauli 0:2 beim Tabelleleschten Heidenheim verluer. D'Ekipp vun Hamburg huet just nach ee Punkt Avance op Wolfsburg a véier Punkten op Heidenheim, déi allebéid op enger direkter Ofstigsplaz stinn. De Lëtzebuerger stoung vun Ufank un um Terrain a gouf an der 88. Minutt duerch de Metcalfe ersat.

An der 3. Liga gouf et en 2:2-Remis tëscht Mannheim an dem Ofsteiger Schweinfurt. De Vincent Thill koum vun Ufank un zum Asaz an huet den 1:0 fir d'Ekipp vum Luc Holtz virbereet. An der 68. Minutt gouf de Mëttelfeldspiller ausgewiesselt.

An Éisträich gouf et fir de Grazer AK eng batter 0:1-Néierlag beim Tabelleleschte Wolsberger AC. De Mathias Olesen stoung an der Startformatioun a gouf an der 87. Minutt ausgewiesselt.. Seng Ekipp huet just nach ee Punkt Avance op déi direkt Ofstigsplaz.

An der Serie B an Italien huet Venedeg 2:0 géint Empoli gewonnen a steet zwee Spilldeeg viru Schluss op der éischter Plaz an der Tabell. De Seid Korac gouf an der 90. Minutt agewiesselt. Venedeg huet an der Tabell 3 Punkten Avance op Frosinone a Monza op de Plazen 2 an 3.

A Polen gouf et fir Rzeszow ouni de Sebastien Thill eng 1:2-Defaite zu Lodz.

Freideg

Um Freideg hat Al Khaleej 0:1 bei Al Fateh verluer. Den Anthony Moris stoung de ganze Match tëscht de Pottoen.

Beim 1:1-Remis vu Bastia zu Clermont an der Ligue 2 war de Florian Bohnert gespaart an domadder net am Kader. Bastia steet op der zweetleschter Plaz an der Tabell an huet 4 Punkte Retard op d'Relegatiounsplaz.

An der 2. éisträichescher Liga gouf et en 0:0 Remis tëscht Florisdorfer AC a St. Pölten. Den Dirk Carlson stoung bei de Gäscht de ganze Match an der Ofwier um Terrain. An der Tabell läit St. Pölten 1 Punkt hannert dem Tabelleleader Lustenau op der 2. Plaz.

Am meeschte gelies
Rebellioun zu Réiden op der Atert
Eng Fra huet e puer Poliziste blesséiert, nodeems si randaléiert a ronderëm sech gespaut hat
Feierlech Vereedegung zu Walfer
Lëtzebuerger Arméi zielt 42 nei Zaldoten an hire Reien
Audio
Fotoen
1
Schonn zwee vun dräi Recourse verworf
De Bau vum Bierdener Wandrad réckelt méi no
Audio
11
Fotogalerien
Ganz vill Leit hu sech op Esch deplacéiert, fir bei der Joyeuse Entrée vun der groussherzoglecher Koppel dobäi ze sinn
Fotoen
Handball: Final4 vun der Coupe
Damme-Finall heescht Déifferdeng géint Käerjeng
Fotoen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
1. Succès fir Tottenham zanter Dezember, Barcelona klappt Getafe
0
Bundesliga
Heidenheim verkierzt Réckstand op d'Relegatiounsplaz, Bayern dréint geckeg Partie zu Mainz
0
De Freiburger Golkipp Florian Müller konnt seng Ekipp zum Schluss net bis an d'Eelefmeterschéisse retten.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Stuttgart spillt d'Finall vum DFB-Pokal géint Bayern München
D'Squadra Azzura kënnt den 3. Juni op Lëtzebuerg
Futtball-WM
Italien amplaz vum Iran? Déi Propositioun kënnt vun engem enke Vertraute vum Donald Trump
22
Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane celebrates scoring the opening goal with his teammates during the German Cup (DFB-Pokal) semi-final football match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern Munich in Leverkusen, western Germany on April 22, 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern steet an der Finall vum DFB-Pokal, ManCity setzt sech un d'Tabellespëtzt
17
Coupe am Futtball
Déifferdeng, Rodange, Rouspert an Nidderkuer stinn an den 1/2-Finallen
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.