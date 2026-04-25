Den Danel Sinani huet an der 1. Bundesliga mat St. Pauli 0:2 beim Tabelleleschten Heidenheim verluer. D'Ekipp vun Hamburg huet just nach ee Punkt Avance op Wolfsburg a véier Punkten op Heidenheim, déi allebéid op enger direkter Ofstigsplaz stinn. De Lëtzebuerger stoung vun Ufank un um Terrain a gouf an der 88. Minutt duerch de Metcalfe ersat.
An der 3. Liga gouf et en 2:2-Remis tëscht Mannheim an dem Ofsteiger Schweinfurt. De Vincent Thill koum vun Ufank un zum Asaz an huet den 1:0 fir d'Ekipp vum Luc Holtz virbereet. An der 68. Minutt gouf de Mëttelfeldspiller ausgewiesselt.
An Éisträich gouf et fir de Grazer AK eng batter 0:1-Néierlag beim Tabelleleschte Wolsberger AC. De Mathias Olesen stoung an der Startformatioun a gouf an der 87. Minutt ausgewiesselt.. Seng Ekipp huet just nach ee Punkt Avance op déi direkt Ofstigsplaz.
An der Serie B an Italien huet Venedeg 2:0 géint Empoli gewonnen a steet zwee Spilldeeg viru Schluss op der éischter Plaz an der Tabell. De Seid Korac gouf an der 90. Minutt agewiesselt. Venedeg huet an der Tabell 3 Punkten Avance op Frosinone a Monza op de Plazen 2 an 3.
A Polen gouf et fir Rzeszow ouni de Sebastien Thill eng 1:2-Defaite zu Lodz.
Um Freideg hat Al Khaleej 0:1 bei Al Fateh verluer. Den Anthony Moris stoung de ganze Match tëscht de Pottoen.
Beim 1:1-Remis vu Bastia zu Clermont an der Ligue 2 war de Florian Bohnert gespaart an domadder net am Kader. Bastia steet op der zweetleschter Plaz an der Tabell an huet 4 Punkte Retard op d'Relegatiounsplaz.
An der 2. éisträichescher Liga gouf et en 0:0 Remis tëscht Florisdorfer AC a St. Pölten. Den Dirk Carlson stoung bei de Gäscht de ganze Match an der Ofwier um Terrain. An der Tabell läit St. Pölten 1 Punkt hannert dem Tabelleleader Lustenau op der 2. Plaz.