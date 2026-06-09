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Israeelesche FinanzministerFrankräich verbitt Bezalel Smotrich d'Arees wéinst "inakzeptabelen" Aussoen

RTL mat AFP
De franséischen Ausseminister Jean-Noël Barrot huet annoncéiert, datt de rietsextreme Finanzminister aus Israel wéinst senger Politik net méi a Frankräich areesen dierf.
Update: 09.06.2026 14:57
Irland hat schonn e Freideg decidéiert, datt souwuel de Bezalel Smotrich (riets) wéi och den israeelesche Sécherheetsminister Itamar Ben Gvir wéinst hirem Verhalen an hiren Aussoen net méi dierften an Irland areesen.
© ABIR SULTAN/AFP

De franséischen Ausseminister huet e Mëttwoch matgedeelt, datt de rietsextreme Finanzminister aus Israel, de Bezalel Smotrich, net méi dierf a Frankräich areesen. D'Regierung reprochéiert dem Smotrich, aktiv fir eng Annexioun vum Westjordanland an e "Rekolonialiséiere" vun der Gazasträif anzestoen.

Weider kruten och véier Cheffe vu Siidlerorganisatiounen an 21 Siidler wéinst Gewalt d'Arees a Frankräich verbueden, esou de franséischen Ausseminister Jean-Noël Barrot op der Plattform X. Hien huet weider geschriwwen, déi international Gemeinschaft stéing zu enger Zwee-Staate-Léisung a kéint duerfir esou eng Politik net akzeptéieren.

Irland hat schonn e Freideg annoncéiert, datt souwuel de Bezalel Smotrich wéi och den israeelesche Sécherheetsminister Itamar Ben Gvir wéinst hirem Verhalen an hiren Aussoen net méi dierften an Irland areesen.

De Ben Gvir hat viru kuerzem fir international Opreegung gesuergt, nodeems hie pro-palästinensesch Aktivisten, déi bei der Hëllefsflottilla fir Gaza vun israeeleschen Zaldote festgehale goufen, viru Kamera lächerlech gemaach hat. Och de Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel hat dëst kritiséiert.

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