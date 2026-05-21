RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger Ausseminister iwwer Flotilla-Video vun israeeleschem Minister"Wéi laang toleréiere mir nach dës Zort vu Verhale vun israeelesche Politiker?"

RTL Lëtzebuerg
"Et weist op en Neits, datt et u Respekt, Dignitéit an Humanitéit bei verschidde Membere vun der israeelescher Regierung feelt." Dat schreift de Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel op der Plattform X .
Update: 21.05.2026 17:13
© AFP

De Xavier Bettel reagéiert domat op d'Verhale vum israeeleschen Minister fir national Sécherheet um Mëttwoch, deen e Video op de soziale Medie publizéiert hat, an deem ee gesäit, wéi Membere vun der "Global Sumud Flotilla" mat gefesselten Hänn op de Knéie sëtzen.

Den israeelesche Minister fir déi national Sécherheet Itamar Ben Gvir
Video vun israeeleschem Minister suergt fir Kritik aus der eegener Regierung
Membere vu Global Sumud Flotilla mat gefesselten Hänn op de Knéien ze gesinn

Dat wier en "inacceptabelt Verhalen", schreift de Xavier Bettel a betount donieft, datt d'humanitär Situatioun a Gaza nach ëmmer katastrophal ass a Lëtzebuerg weider d'EU opfuerdert, déi néideg Mesuren ze huelen, fir op d'Virgoe vun der israeelescher Regierung ze reagéieren.

D’Lëtzebuerger Residenten, déi am Kader vun der "Global Sumud Flotilla" a Richtung Gaza ënnerwee waren a vun Israel festgeholl goufen, sinn ënnerwee fir Heem. Dat deelen d’Organisateuren an engem Schreiwes mat. Si sollen elo um 17 Auer eiser Zäit zu Istanbul ukommen an e Freideg oder e Samschden nees zu Lëtzebuerg ukommen. D’Aktiviste fuerderen d’Lëtzebuerger Regierung op, Konsequenzen aus den Aktioune vun Israel ze zéien.

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
4
Keng Spuer vun den Elteren
Zwee kleng Kanner aus Frankräich op der Strooss a Portugal fonnt
Serie "Hashtag History"
De Beetebuerger Park feiert e ronne Gebuertsdag
Video
5
FLF-Kader fir Matcher géint Italien an Albanien
28 Spiller nominéiert, Leandro Barreiro op eegene Wonsch net dobäi
Video
8
Dëse Sonndeg op Vox ze gesinn
"Kitchen Impossible" war zu Lëtzebuerg am Louis Linster sengem Stäre-Restaurant
1
Weider News
Froestonn an der Chamber
Sich no Steierbüro zu Clierf geet virun, Konsequenzen no Schoul-Gewalt zu Miersch
Audio
0
De gauche à droite: le Directeur de la coordination opérationnelle, Tom Barnig, S.A.R. le Grand-Duc, l’Aide de camp, Pierre Schroeder, le Directeur général, Paul Schroeder
A Presenz vum Grand-Duc Guillaume
Neie Corpsfändel fir de CGDIS a Wiessel un der Spëtzt vum CIS Lëtzebuerg
Audio
Fotoen
Héichschoulministère reagéiert op Virwërf
Keen Agrëff an d’wëssenschaftlech Fräiheet bei Uni-Institut
CSV an DP dogéint, ADR enthält sech
Keng Majoritéit fir d'Aféierung vun engem spezielle Congé fir Bluttspender an der Chamber
0
De Seguro bei engem Evenement am Kader vum Walkampf virun de portugisesche Presidentiellen.
6. a 7. Juni
Portugisesche President kënnt op Lëtzebuerg
Knapp 347 am 1. Trimester 2026
Zuel u VEFA-Akte geet nees erof – Regierung reagéiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.