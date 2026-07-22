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Enk Relatioune mam Jeffrey EpsteinFranséische Modelagent Daniel Siad dout opfonnt

RTL mat AFP
Den 69 Joer alen Daniel Siad gouf dout a senger Wunneng opfonnt. Géint hie war eng Enquête wéinst méiglechem Mënschenhandel a Relatioun mam US-Sexualstroftäter Epstein gelaf.
Update: 22.07.2026 11:37
© MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

De franséische Modelagent Daniel Siad, deen enk Relatiounen zum US-Sexualstroftäter Jeffrey Epstein hat, ass e Méindeg den Owend an der Géigend vu Paräis dout opfonnt ginn. De Parquet vun Nanterre huet e Mëttwoch matgedeelt, et hätt een eng Enquête fir d'Ermëttlung vun der Doudesursaach ageleet, nodeems d'Läich am Said sengem Haus zu Colombes net wäit vun der franséischer Haaptstad entdeckt gouf.

Géint den 69 Joer alen Daniel Said, deen ënner anerem eng Plainte wéinst Vergewaltegung géint sech lafen hat, war zu Paräis schonn eng Enquête wéinst Mënschenhandel amgaangen.

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