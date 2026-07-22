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11. Nuecht hannerteneenUS-Militär attackéiert weider Ziler am Iran, och nees Teheran am Viséier

RTL Lëtzebuerg
D'US-Attacken am Iran sinn och e Mëttwoch weidergaangen. De Verdeedegungsminister Pete Hegseth mécht dobäi och net den Androck, op d'Brems drécken ze wëllen.
Update: 22.07.2026 16:29
This screen grab made on July 22, 2026 from handout video footage released by the US Central Command (CENTCOM) on July 21, 2026 shows US forces launching what the military says are precision strikes targeting Iranian military capabilities for the eleventh consecutive night.
D'US-Militär huet fir den 11. Dag hannerteneen Attacken am Iran lancéiert.
© US Central Command (CENTCOM)/AFP

Fir déi 11. Nuecht hannertenee gouf et nees Loftattacke vum US-Militär am Iran. Fir déi éischte Kéier gouf et och nees Explosiounen an der Haaptstad Teheran. Wéi et vun den iranesche Staatsmedien heescht, wier an der Groussregioun, wou 15 Millioune Mënsche liewen, d'Loft-Defense aktiv gewiescht. Op anere Plazen am Land goufe militäresch Asaz-Zentralen a Fliger-Hangaren ugegraff.

Den US-Verdeedegungsminister Pete Hegseth hat en Dënschdeg am Senat zu Washington och nei Zuele genannt, wat den Irankrich d’USA bis ewell kascht huet: 37,5 Milliarden Dollar. Dat ass méi wéi bis ewell geduecht. Den Hegseth wëll och weider Sue fir de Krich an huet en zousätzleche Budget vu 67 Milliarde fir de Verdeedegungsministère gefrot.

Den Donald Trump huet och alt nees dem Iran gedreet, datt een zivil Infrastruktur géif zerstéieren. Dat wär e Krichsverbriechen, hunn d'Vereenten Natioune gewarnt.

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