E Mëttwoch sinn op enger wichteger Bréck zu Rotterdam an Holland zwee Tramme kollidéiert. Dobäi goufen éischten Informatioune vun den Autoritéiten no op d'mannst 15 Mënsche blesséiert, een dovun uerg.
D'Erasmusbréck ass e wichtege Verkéiersknuet vun der hollännescher Hafestad, déi iwwert de Floss Maas geet. Webcam-Opname vun der Bréck weisen, wéi een Tram mat voller Wucht op den hënneschten Deel vun enger anerer geknuppt ass, wouduerch Stécker iwwer d'Fuerbunn geflu sinn a béid Gefierer beschiedegt hunn.
D'Bréck gouf duerno a béide Richtunge komplett fir den Trafic gespaart. D'Blesséierter an d'Passagéier goufe vun de Rettungsekippen evakuéiert.