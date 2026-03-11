Siwen iranesch Futtballspillerinnen haten an Australien eng Demande op Asyl gestallt, nodeems si déi iranesch Nationalhymne net sange wollten. Eng vun de Spillerinnen huet sech awer ëmentscheet an déi aner bei der Ambassade zu Canberra verroden. Wéi den australeschen Inneminister Tony Burke matgedeelt huet, hätt hien d’Evakuatioun vun de Fraen ugeuerdent, well déi iranesch Vertriedung elo wéisst, “wou si all sinn”.
D’Spillerinnen hate bei der Asie-Meeschterschaft an Australien beim éischte Gruppematch géint Südkorea net déi iranesch Nationalhymne gesongen. Bei engem Retour an hir Heemecht dreeën hinnen Aschätzunge vu Mënscherechtler no Repressalien. Hir Gest zwee Deeg nom Ufank vun den US-israeeleschen Attacke géint den Iran war vu ville Leit als Zeeche vum Widderstand géint déi Islamesch Republik interpretéiert ginn.
Siwe Spillerinnen haten Asyl an Australien gefrot, nodeems hinnen am Iran “Verrot” reprochéiert gouf. Eng Futtballspillerin hat allerdéngs no Gespréicher mat anere Spillerinnen, déi den Asyl refuséiert haten, hir Meenung geännert, sot de Burke. Doropshin hat d’Spillerin verroden, wou déi aner wieren, wéi sech bei der iranescher Ambassade gemellt hat.
Et gouf gefaart, datt männlech Begleeder, déi mat der Ekipp gereest sinn, probéiere kéinten, d’Fraen dorun ze hënneren, eng Demande op Asyl ze stellen. De Burke huet erkläert, all Spillerin wier um Fluchhafen zu Sydney vun der Ekipp getrennt ginn an hätt Zäit kritt, d’Offer a Rou z’iwwerdenken. Esou hätten déi australesch Autoritéite séchergestallt, datt et “hir Decisioun” war.
Virop ware fënnef Spillerinnen am Däischteren aus dem Ekippenhotel geflücht, fir an Australien eng Asyldemande ze stellen, dorënner d’Kapitänin Sahra Ghanbari. Och zwee weidere Membere vun der Ekipp - eng Spillerin an eng Betreierin - gouf Asyl accordéiert, éier de Rescht vun der Ekipp en Dënschdeg den Owend aus Sydney geflunn ass. Wéi eng vun de Spillerinnen hir Meenung geännert hat, gouf net genannt.