"Cathédrale de la Fensch"Eng Kierch, wéi verluer tëscht Autobunnsspueren

Den Interieur vun der Kierch ass impressionant. D’Verwëllefer erreechen eng Héicht vu ronn 20 Meter. Besonnesch opfälleg sinn och déi faarweg Fënsteren, déi fir eng ganz speziell liicht Stëmmung suergen an un d’Kathedral vu Metz erënneren. Trotz hirer architektonescher Schéinheet gëtt d’Kierch awer zanter Jore kaum nach benotzt, well ëmmer manner Gleeweg an d’Mass komm sinn.
Am Ufank vum leschte Joerhonnert stoung d’Kierch am Zentrum vun engem liewege Quartier westlech vun Diddenuewen. D’Géigend Beauregard war deemools bekannt fir hir schéi Gäert, hir Gäertner an déi vill kleng Geschäfter. D’Kierch war e wichtegen Treffpunkt fir d’Awunner aus dem Quartier.
An den 1960er Joren huet sech d’Géigend drastesch verännert. Mam Bau vun der Autobunn A31 gouf de Quartier Beauregard an zwee gedeelt. Wéi de Viadukt 1974 ageweit gouf, stoung d’Kierch op eemol direkt nieft der Autobunn an hat hir zentral Roll am Quartier verluer.
Bis zu 400 Gleeweg konnten deemools hei Plaz huelen. Am Zentrum steet den Haapt-Altor aus wäissem Steen, dee sech iwwer véier Stäck an d’Luucht zitt. Géigeniwwer steet eng Uergel vun der Maison Cavaillé-Coll-Mutin, ëmgi vu Rosetten, déi vu baussen net ze gesi sinn. An de Säite sinn och Freske vum Miseler Moler Jean Engel ze gesinn. Dat monumentaalst Wierk bleift awer de Kräizwee mat 14 Statioune vum däitsche Moler Johann Friedrich Overbeck.
