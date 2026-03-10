RTL TodayRTL Today
Zu Kerzers an der SchwäizDoudesaffer a Blesséierter bei engem Feier an engem Bus

AFP, iwwersat vun RTL
En Dënschdegowend ass et zu Kerzers am Schwäizer Kanton Freiburg zu engem Feier an engem Bus komm.
Wéi et vun der Schwäizer Police heescht, hätt de Bus op der Haaptstrooss vun der klenger Stad, déi eng 20 Kilometer westlech vun der Haaptstad Bern läit, Feier gefaangen. Et géif Doudesaffer a Blesséierter ginn. Déi däitsch Noriichtechaîne “Ntv” schreift vu sechs Doudegen a fënnef Blesséierten. Dës Zuele si bis ewell allerdéngs net vun offizieller Säit confirméiert.

Wéi et vun der Police vum Kanton Freiburg op de Soziale Medien heescht, wier d’Feier géint 18.25 Auer ausgebrach. D’Ursaach vum Brand wier nach net gewosst. De Rettungsasaz wier aktuell nach am Gaangen.

Am urspréngleche Post vun der Police geet vun engem Feier an engem Postauto rieds. Der Noriichtenagence AFP no soll et sech beim Gefier allerdéngs ëm e Bus handelen. “Ntv” schreift an deem Kontext, dass et sech ëm e Linnebus géing handelen, dee vun der Schwäizer “Postauto AG” géing bedriwwe ginn.

