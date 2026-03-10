Kuerz no 14 Auer en Dënschdeg koum et op der A7 tëscht der Sortie Colmer-Bierg an der Sortie Ettelbréck zu engem Accident. Wéi de CITA am Trafic-Info mellt, wieren zwee Gefierer am Coup an d’Iwwerhuelspuer blockéiert. Op enger Foto, déi RTL geschéckt krut, ass z’erkennen, datt e Camion an d’Mauer nieft der Iwwerhuelspuer gerannt ass.
Aktuell sinn d’Depanneusen op der Plaz, fir den Accident ze raumen.
De Verkéier geet zwar iwwer d’Pannespuer laanscht, ma et kann zu Zéifloss am Feierowendtrafic kommen.