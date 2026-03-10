RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zéifloss am Feierowendtrafic méiglechCamion a Mauer op der A7 no der Offaart Colmer-Bierg gerannt

RTL Lëtzebuerg
En Dënschdeg de Mëtteg ass um Schluss vun der A7 a Richtung Norden e Camion accidentéiert. Well d'Iwwerhuelspuer gespaart ass, kann et zu Zéifloss am Feierowendtrafic kommen.
Update: 10.03.2026 16:43
Bei engem Accident op der A7 kuerz virun der Offaart Ettelbréck den 10. Mäerz 2026 ass e Camion an d'Mauer nieft der Iwwerhuelspuer gerannt.
Bei engem Accident op der A7 kuerz virun der Offaart Ettelbréck den 10. Mäerz 2026 ass e Camion an d’Mauer nieft der Iwwerhuelspuer gerannt.
© Mobile Reporter

Kuerz no 14 Auer en Dënschdeg koum et op der A7 tëscht der Sortie Colmer-Bierg an der Sortie Ettelbréck zu engem Accident. Wéi de CITA am Trafic-Info mellt, wieren zwee Gefierer am Coup an d’Iwwerhuelspuer blockéiert. Op enger Foto, déi RTL geschéckt krut, ass z’erkennen, datt e Camion an d’Mauer nieft der Iwwerhuelspuer gerannt ass.

Aktuell sinn d’Depanneusen op der Plaz, fir den Accident ze raumen.

De Verkéier geet zwar iwwer d’Pannespuer laanscht, ma et kann zu Zéifloss am Feierowendtrafic kommen.

Am meeschte gelies
Zwee Lëtzebuerger waren ënnert den Doudesaffer
Optakt vum Prozess ëm déidlecht Air-Algerie-Fligeraccident am Joer 2014
Déi leschte 24 Stonne vum Krich am Iran
"Wat de Krich méi laang dauert, wat d'Konsequenze méi negativ ginn", sou de brittesche Premier
Video
Inneministère
Net geplangt, datt weider Gemengen den Titel "Stad" wäerte kréien
Video
"IE University" zu Madrid
D'Lëtzebuerger Studente krute Besuch vun der groussherzoglecher Koppel
Video
Fotoen
2
Aarbechtsrechtlech Litigen
"Eng Zort Schweigegeld": Uni huet 23 Transaktiounen an zéng Joer ofgeschloss
Audio
14
Weider News
Maniff virun US-Ambassade
30 Leit protestéieren an der Stad géint de Krich am Iran
Video
Fotoen
1
Tëschefall zu Giwenech
Giischtje mat Stéck Holz ugegraff a blesséiert
200.000 amplaz 125.000 Euro
D'Sécurité routière ASBL kritt méi Sue vum Staat
4
"Rundumschlag" vun der Handwierkerfederatioun
Mindestloun: Onqualifizéierten net an d’Luucht a Qualifizéierten ofschafen
42
Op frëscher Dot erwëscht
Direkt 4 Männer konnte verhaft ginn, well se geklaut hunn, respektiv als Kompliz täteg waren
Héicht Fräiheetsbam
En Dënschdeg de Moien hat um CR181 en Auto gebrannt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.