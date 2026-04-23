Waarden op Feu-vert aus den USA

RTL mat AFP
Den israeeleschen Ausseminister huet martialesch Ausdréck fonnt, fir d'Zäit an d'Pläng nom Waffestëllstand ze beschreiwen.
Update: 23.04.2026 19:58
Den israeeleschen Ausseminister huet dem Iran hefteg gedreet
Israel ass prett fir de Krich géint den Iran erëm opzehuelen. Tel Aviv waart op gréng Luucht vu Washington, sou den Ausseminister Israel Katz. Den US-President Donald Trump hat en Dënschdeg d'Wafferou tëscht de Konfliktparteien unilateral op onbestëmmten Zäit verlängert. Den Iran soll Virschléi fir en Enn vum Konflikt maachen, an de Waffestëllstand soll esou laang halen, bis Gespréicher an där enger oder anerer Form ofgeschloss sinn, sou den Trump.

Den israeeleschen Ausseminister huet en Donneschdeg martialesch Annoncë gemaach. Säi Land wier op defensivem an offensivem Plang bereet an d'Ziler am Iran wieren ausgewielt, sou den Israel Katz. Si wiere prett, de Krich géint den Iran erëm opzehuelen a soubal de Feu-vert vu Washington do wier, géinge si net nëmmen alles maachen, fir d'Dynastie Chamenei z'eliminéieren, mee och fir d'Nopeschland zréck an d'Steenzäit ze bommen, andeems se all wichteg Energieinstallatiounen an déi ekonomesch Infrakstrukturen zerstéiere géifen. Hir Ugrëffer géifen anescht, méi mobil an nach méi zerstéieresch ginn op de sensibelste Punkten, sou de Katz an engem Video-Message.

M. Chamenei "schwéier blesséiert, awer kloer am Kapp"

Den ieweschten iranesche Leader wier Enn Februar bei enger US-israeelescher Attack schwéier blesséiert ginn, wier awer kloer a present am Kapp. Fir den Ament hätt hien d'Gewalt iwwer d'Entscheedungen an d'Hänn vun de Generäl vun de Revolutiounsgardë geluecht. Dat mellt d'New York Times, ënner Beruffung op iranesch Regierungsvertrieder.

De Chamenei wier deemno schwéier un engem Been blesséiert a schonn dräimol operéiert ginn. Laut den Informante vun den Times géing hien op eng Prothees waarden. Un enger Hand wier och eng Operatioun néideg gewiescht. Donieft hätt de Chamenei Problemer ze schwätzen, well hie beim Ugrëff schwéier a sengem Gesiicht an u senge Lëpse verbrannt gi wier. Laangfristeg wiere plastesch Operatiounen néideg, heescht et weider.

Den Zougang zum ieweschte Leader ass aus Sécherheetsgrënn extrem limitéiert. Hie géif verstoppt liewen a just iwwer handgeschriwwe Messagë kommunizéieren. Souguer d'Genereel vun de Revolutiounsgarden dierften de Chamenei net besichen. Dogéint soll awer de President Massud Peseschkian, deen ausgebilten Häerzchirurg ass, u senger Behandlung bedeelegt sinn.

Loftalarm zu Teheran

Iwwerdeems heescht et um Donneschdeg Owend, dass an der iranescher Haaptstad Explosiounen ze héiere gewiescht wieren. Et soll sech dobäi ëm Kaméidi vun der Loftofwier gehandelt hunn, déi aktivéiert gi wier, nodeems "feindlech Objeten" detektéiert gi wieren, sou déi iranesch Staatsmedien. Et wier dëst déi éischte Kéier gewiescht zanter der Annonce vun der Wafferou den 8. Abrëll.

Am meeschte gelies
Nidderaanwen
Reebou-Wee gëtt Zil vun Haass a Vandalismus
Audio
Fotoen
Coupe am Futtball
Déifferdeng, Rodange, Rouspert an Nidderkuer stinn an den 1/2-Finallen
Fotoen
0
Invité vun der Redaktioun (23. Abrëll) - Martine Deprez
Diskussioune mat den Dokteren: Bis Enn Mee solle politesch Zousoe stoen
Video
Audio
43
Vott iwwer neie Référentiel beim CGDIS verluecht
SAMU-Dokteren: Sträit ëm Kompetenzen - a vill Suen?
23
Demissioun vun CNA-Direkter
Deputéiert begréissen d'Decisioun vum Gilles Zeimet
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Schüler hate vill Froen un de franséische President
No 2027
Emmanuel Macron wäert an Zukunft keng Politik méi maachen
4
Stellantis‑Wierk a Frankräich
Zu Poissy gëtt gestreikt, no Annonce iwwer en Enn vun der Autoproduktioun 2028
Video
Vum 23. Abrëll un
Qatar Airways hëlt seng Fluchverbindungen an e puer Länner am Noen Osten nees op
Fënnef Leit a kriteschem Zoustand
An Dänemark sinn zwee Zich anenee gerannt
Video
De Profil, géint deen ermëttelt gëtt, huet iwwer Instagram zu gewalttätege Videoen opgeruff.
Kanner ënner 15 Joer viséiert
Tierkescht Parlament stëmmt fir Social-Media-Verbuet fir Jonker
Kurz nach der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Teheran und Washington durch US-Präsident Donald Trump haben die Revolutionsgarden eigenen Angaben zufolge in der Straße von Hormus zwei Schiffe beschlagnahmt. Die Schiffe hätten "gegen die Vorschriften verstoßen", erklärten die Revolutionsgarden.
No Verlängerung vu Wafferou
Iran saiséiert zwee Schëffer a Strooss vun Hormus
