Vum 23. Abrëll unQatar Airways hëlt seng Fluchverbindungen an e puer Länner am Noen Osten nees op

AFP, iwwersat vun RTL
Et ginn nees all Dag Flich vun Doha op Dubai a Sharjah an de Vereenegten Arabeschen Emiraten.
Update: 23.04.2026 11:43
© BORIS ROESSLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Qatar Airways hëlt seng Fluchverbindungen an e puer Länner am Noen Osten nees op. Vum 23. Abrëll 2026 u ginn et nees all Dag Flich vun Doha op Dubai a Sharjah. Eng deeglech Verbindung op Damaskus kënnt vum 1. Mee 2026 un derbäi.

Dës Decisioune sinn Deel vun engem schrëttweisen Ausbau vum weltwäite Fluchreseau vun der Fluchgesellschaft. Qatar Airways hat schonn ugekënnegt, vu Mëtt Juni 2026 u méi wéi 150 Destinatiounen op sechs Kontinenter unzefléien.

Fir Reesen tëscht dem 28. Februar an dem 15. September 2026 bitt Qatar Airways flexibel Optiounen un: gratis Datumännerungen bis den 31. Oktober 2026, zousätzlech Upassungen am Fall vu Fluchännerungen oder ‑annulatiounen, souwéi d'Méiglechkeet, den net genotzten Ticket rembourséiert ze kréien.

D'Fluchpläng kënne sech awer nach änneren – zum Beispill aus betriblechen, reglementareschen oder Sécherheetsgrënn.

Passagéier ginn opgefuerdert, reegelméisseg d'Websäit oder d'App vun der Fluchgesellschaft ze consultéieren an hir Kontaktinformatiounen aktuell ze halen.

