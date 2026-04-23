MarseilleMat Messer arméierte Mann vu Police erschoss ginn

RTL mat AFP
De 25 Joer ale Mann ass bei enger Verkéierskontroll mat engem Messer arméiert aus sengem Gefier geklommen.
Update: 23.04.2026 21:02
Déi franséisch Police am Asaz
Déi franséisch Police am Asaz
Wärend enger Verkéierskontroll am Oste vu Marseille ass e Mann, dee mat engem Messer arméiert war, vun dräi Polizisten erschoss ginn. Éischten Informatiounen no hätt de 25 Joer ale Mann géint 17:30 Auer versicht, wärend enger Kontroll d'Poliziste mat sengem Messer z'aggresséieren, sou de Parquet vu Marseille.

An engem Communiqué vun der Stad Marseille heescht et, de Mann wier aus sengem Gefier erausgeklommen an hätt sech séier mat enger sougenannter Arme blanche op d'Beamten zoubeweegt. Hinne wier näischt aneres iwwreg bliwwen, wéi vun hire Waffe Gebrauch ze maachen. D'Affer wier dräimol getraff ginn a kuerz no 18:00 Auer gestuerwen.

Weider heescht et, dass déi 52, 38 an 22 Joer al Polizisten extrem schockéiert wieren an am Hôpital de la Timone psychologesch géife betreit ginn. Wat d'Hannergrënn vum Tëschefall sinn, soll an enger Enquête ermëttelt ginn, déi opgemaach ginn ass, sou de Buergermeeschter vu Marseille Benoît Payan.

Am meeschte gelies
Nidderaanwen
Reebou-Wee gëtt Zil vun Haass a Vandalismus
Audio
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (23. Abrëll) - Martine Deprez
Diskussioune mat den Dokteren: Bis Enn Mee solle politesch Zousoe stoen
Video
Audio
43
Vott iwwer neie Référentiel beim CGDIS verluecht
SAMU-Dokteren: Sträit ëm Kompetenzen - a vill Suen?
23
Demissioun vun CNA-Direkter
Deputéiert begréissen d'Decisioun vum Gilles Zeimet
Audio
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Bayern steet an der Finall vum DFB-Pokal, ManCity setzt sech un d'Tabellespëtzt
17
Weider News
Den israeeleschen Ausseminister huet dem Iran hefteg gedreet
Waarden op Feu-vert aus den USA
Israel prett, fir Iran "zréck an d'Steenzäit ze bommen"
4
D'Schüler hate vill Froen un de franséische President
No 2027
Emmanuel Macron wäert an Zukunft keng Politik méi maachen
5
Stellantis‑Wierk a Frankräich
Zu Poissy gëtt gestreikt, no Annonce iwwer en Enn vun der Autoproduktioun 2028
Video
Vum 23. Abrëll un
Qatar Airways hëlt seng Fluchverbindungen an e puer Länner am Noen Osten nees op
Fënnef Leit a kriteschem Zoustand
An Dänemark sinn zwee Zich anenee gerannt
Video
De Profil, géint deen ermëttelt gëtt, huet iwwer Instagram zu gewalttätege Videoen opgeruff.
Kanner ënner 15 Joer viséiert
Tierkescht Parlament stëmmt fir Social-Media-Verbuet fir Jonker
