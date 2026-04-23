En Donneschdeg de Moie koum et tëscht Hillerød a Kagerup eng véierzeg Kilometer nërdlech vu Kopenhagen zu engem Accident mat zwee Zich. Éischte Meldunge vun der Police an de lokale Medien no gouf et dobäi méi Blesséierter.
"Et gouf e schwéieren Zuchaccident. Zwee Zich si matenee kollidéiert an d'Police wéi och d'Rettungsdéngschter goufen a grousser Zuel mobiliséiert", schreift déi lokal Police an engem Communiqué. De Medien no goufen eng zéng Leit blesséiert. Iwwer den Zoustand vun de Verletzte gëtt et awer wéineg Informatiounen.