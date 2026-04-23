RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kanner ënner 15 Joer viséiertTierkescht Parlament stëmmt fir Social-Media-Verbuet fir Jonker

RTL mat AFP
Wann d'Gesetz bis vum President ënnerschriwwen a publizéiert ass, trëtt et sechs Méint dono a Kraaft.
Update: 23.04.2026 07:37
De Profil, géint deen ermëttelt gëtt, huet iwwer Instagram zu gewalttätege Videoen opgeruff.
© ISMAIL ASLANDAG/Anadolu via AFP

Dat tierkescht Parlament huet e Social-Media-Verbuet fir Kanner ënner 15 Joer gestëmmt. Mam Gesetz, wat e Mëttwoch ugeholl gouf, gëtt et Kanner ënner 15 Joer verbueden, fir en Account op engem Onlinedéngscht unzeleeën an d'Plattforme ginn dozou verflicht, Systemer en place ze setzen, mat deem den Alter vun de User verifizéiert ka ginn. Dat mellt den tierkesche Sender NTV e Mëttwoch den Owend.

De President Recep Tyyip Erdogan muss d'Gesetz, wat seng Partei abruecht huet, elo nach ënnerschreiwen, fir dat et als sécher gëllt. Sechs Méint no der Publikatioun vum Gesetz trëtt dëst dann a Kraaft. Mam Gesetz ginn Onlinedéngschter weider verflicht, wa si op en "Noutfall" opmierksam gemaach ginn, bannent enger Stonn, nodeem schiedlech Inhalter online publizéiert goufen, eppes ze ënnerhuelen, esou NTV weider.

Am Dezember war an Australien als éischt Land op der Welt e Social-Media-Verbuet fir Kanner a Jugendlecher ënner 16 Joer a Kraaft getrueden, am Mäerz ass Indonesien nogezunn. D'Regierung an Éisträich hat am Summer e Gesetz fir e Verbuet fir Kanner ënner 14 Joer annoncéiert an a Griicheland soll et vun 2027 u fir Kanner ënner 15 Joer verbuede sinn, e Kont op enger Social-Media-Plattform ze hunn. Änlech gesäit et a Frankräich aus an och an Däitschland gëtt driwwer diskutéiert.

Am Grand-Duché ass sech d'Regierung u sech eens, datt een eng Alterslimitatioun fir Kanner an de soziale Medien aféiere wëll, fir déi Jonk besser ze schützen. Ma Lëtzebuerg geet éischter op de Wee, datt ee sech fir eng Léisung géif ausschwätzen, déi vun der EU kënnt a fir all d'Länner an der Europäescher Unioun soll gëllen. An awer kéint Lëtzebuerg an den nächste Méint selwer aktiv ginn, dat "wa bannent sechs bis zwielef Méint näischt op EU-Niveau geschitt", esou d'Justizministesch Elisabeth Margue Ufank Mäerz 2026.

Am meeschte gelies
Luc Frieden annoncéiert Tripartite
"Et gëtt ee gemeinsame Succès oder ee gemeinsamen Echec"
44
Op der Pompel
No e puer Baissë ginn d'Präisser vum Diesel a Masutt nees erop
Affär Wilmes
Ministesch Deprez huet 10 Fäll aus dem Rapport d'expertise un de Parquet weiderginn
Video
Versichten Homejacking zu Beggen
Zwee Verdächteger vu Police festgeholl
Bilan vun der Spuerkeess
Neien Direkter am Hierscht, Onsécherheet bei den Zënsen
Video
Audio
Fotoen
4
Weider News
Méi Persoune goufe blesséiert
An Dänemark sinn zwee Zich anenee gerannt
Kurz nach der Verlängerung der Waffenruhe zwischen Teheran und Washington durch US-Präsident Donald Trump haben die Revolutionsgarden eigenen Angaben zufolge in der Straße von Hormus zwei Schiffe beschlagnahmt. Die Schiffe hätten "gegen die Vorschriften verstoßen", erklärten die Revolutionsgarden.
No Verlängerung vu Wafferou
Iran saiséiert zwee Schëffer a Strooss vun Hormus
Weil sein Versuch, spektakuläre Aufnahmen von sich zu bekommen, zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug in der Luft führte, muss ein südkoreanischer Pilot eine Strafe von 88 Millionen südkoreanischen Won zahlen, umgerechnet mehr als 50.000 Euro.
Foto an der Loft gemaach
Südkoreanesche Kampfjet-Pilot wéinst Kollisioun verurteelt
Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Angaben aus Beirut seit Anfang März mehr als 62.000 Häuser und Wohnungen zerstört oder beschädigt worden.
Attacken aus Israel
50.000 Haiser a Wunnengen am Libanon zerstéiert oder beschiedegt
Kerosin den Ament ze deier
Lufthansa sträicht Dausende vu Volle wéinst héije Brennstoffpräisser
Fändele vun den EU-Memberlänner mam Gebai vum EU-Parlament am Hannergrond.
Ungarn gëtt seng Blockad op
EU gëtt virleefeg Gréng Luucht fir Kredit vun 90 Milliarden Euro un d'Ukrain
20
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.