An der Haaptstad vum Kenia sinn no staarke Reestierm an Iwwerschwemmungen op d'mannst 23 Mënschen ëm d’Liewe komm.
07.03.2026 21:32
Iwwerschwemmungen no Stierm zu Nairobi
© TONY KARUMBA/AFP

E puer Leit sinn erdronk, anerer si wéinst Stroumschléi vu futtisse Leitunge gestuerwen. D’Zuel vun den Doudesaffer kéint nach klammen.

D’Iwwerschwemmungen hu grouss Schied un der Infrastruktur verursaacht: Autoe goufen ewechgespullt, Brécken, Haiser a Stroumleitungen goufe beschiedegt an an e puer Quartiere ass de Stroum ausgefall. Och um internationale Fluchhafe vu Nairobi si vill Flich annuléiert ginn.

Rettungsequippen an d’Militär hu Leit gesicht, déi vermësst ginn. Verschidden Awunner soten, datt verstoppt Kanalisatiounssystemer d’Iwwerschwemmunge verschlëmmert hätten. Wëssenschaftler bréngen esou extreemt Wieder och mam Klimawandel a Verbindung.

De President vum Kenia, William Ruto, huet d’Situatioun als tragesch bezeechent a versprach, séier Hëllef ze organiséieren. De Wiederdéngscht warnt, datt an den nächste Deeg nach méi staarke Reen erwaart gëtt.

