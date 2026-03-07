Background am Gespréich (7. Mäerz)Wou stinn d’Fraerechter haut? De Kampf ëm d’Selbstbestëmmung

Dës Woch gouf d’Fräiheet fir Ofdreiwung an der Lëtzebuerger Verfassung verankert. Een historesche Schrëtt. Wat bedeit dat konkret fir Fraen an hir Rechter am Alldag? Wou ginn et weiderhi strukturell Ongläichheeten tëscht de Geschlechter? A wat muss geschéien, fir dass mer an Zukunft net dauernd mat grujelegen Nouvellë vun den Epstein-Files bis bei de Fall vum Gisèle Pelicot musse liewen?
Am Virfeld vum Internationale Fraendag diskutéiere mer doriwwer mam
Kim Esteves vum Planning Familial
Claire Schadeck vum CID Fraen a Gender
Dr. Yolande Wagener vun Médecins du Monde
a mam Dr. Michèle Kayser Wengler, Presidentin vu Pro Familia
